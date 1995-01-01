Селюк – о Геркусе: «Жулик, видящий свое возвращение в «Локомотив»

Агент Дмитрий Селюк назвал бывшего генерального директора «Локомотива» Илью Геркуса жуликом.

«Этот жулик Геркус, видящий во сне свое возвращение в «Локомотив», боится правды. Не хочу обижать футбольный клуб «Петушки», но это максимум, чего Геркус достоин», – написал агент, приложив скриншот, в котором Геркус добавил того в черный список твиттера.

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