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    Селюк – о Геркусе: «Жулик, видящий свое возвращение в «Локомотив»

    Агент Дмитрий Селюк назвал бывшего генерального директора «Локомотива» Илью Геркуса жуликом.

    «Этот жулик Геркус, видящий во сне свое возвращение в «Локомотив», боится правды. Не хочу обижать футбольный клуб «Петушки», но это максимум, чего Геркус достоин», – написал агент, приложив скриншот, в котором Геркус добавил того в черный список твиттера.

    Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +748

      Valeron2790 1 час назад

      Сказал самый честный работорговец на свете.

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      Рейтинг: +3958

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Что-то последнее время много шума вокруг Локо.
      Пора бы уже руководителям РЖД высказаться и определиться с будущим клуба.

      0
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      Рейтинг: +1088

      Romantic2010 3 часа назад

      Да будь он хоть трижды жулик. Он результат принес моментально, став президентом Локо. Появились разного рода концерты перед матчами, народ на трибуны попер. Локо стал участвовать в лиге чемпионов. А селюк, он и есть селюк....

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