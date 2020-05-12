Sky Sport Deutschland: «Реал», «Барса» и «Манчестер Сити» летом поборются за Комана

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Sky Sport Deutschland, француз рассмотрит вариант с уходом из мюнхенского клуба, если будет подписан Лерой Сане из «Манчестер Сити».
Сообщается, что 23-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».
- Коман выступает за «Баварию» с 2015 года.
- В его активе 147 матчей, 30 голов и 33 ассиста.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость Комана – 40 миллионов евро.
Источник: Sky Sport Deutschland