Sky Sport Deutschland: «Реал», «Барса» и «Манчестер Сити» летом поборются за Комана

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Sky Sport Deutschland, француз рассмотрит вариант с уходом из мюнхенского клуба, если будет подписан Лерой Сане из «Манчестер Сити».

Сообщается, что 23-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».