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    Sky Sport Deutschland: «Реал», «Барса» и «Манчестер Сити» летом поборются за Комана

    Вингер «Баварии» Кингсли Коман может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Sky Sport Deutschland, француз рассмотрит вариант с уходом из мюнхенского клуба, если будет подписан Лерой Сане из «Манчестер Сити».

    Сообщается, что 23-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

    • Коман выступает за «Баварию» с 2015 года.
    • В его активе 147 матчей, 30 голов и 33 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость Комана – 40 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport Deutschland

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