«Барселона» собирается вернуть Кукурелью за 15 миллионов. Летом его продали «Хетафе» в 2,5 раза дешевле

Левый защитник «Хетафе» Марк Кукурелья может по окончании сезона вернуться в «Барселону».

По информации Marca, каталонский клуб собирается выкупить своего воспитанника за 15 миллионов евро.

Прошлым летом «Хетафе» заплатил за 21-летнего испанца в 2,5 раза меньше – 6 миллионов.

В составе «Барсы» Кукурелья заменит Хуниора Фирпо, который, вероятно, сменит команду.

В текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил один гол и сделал пять ассистов.