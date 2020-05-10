«Барселона» собирается вернуть Кукурелью за 15 миллионов. Летом его продали «Хетафе» в 2,5 раза дешевле

Фирпо просто не уровень топ-клуба. Его игра в Бетисе - это был его потолок.
Левый защитник «Хетафе» Марк Кукурелья может по окончании сезона вернуться в «Барселону».
По информации Marca, каталонский клуб собирается выкупить своего воспитанника за 15 миллионов евро.
Прошлым летом «Хетафе» заплатил за 21-летнего испанца в 2,5 раза меньше – 6 миллионов.
В составе «Барсы» Кукурелья заменит Хуниора Фирпо, который, вероятно, сменит команду.
В текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил один гол и сделал пять ассистов.