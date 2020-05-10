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    «Барселона» собирается вернуть Кукурелью за 15 миллионов. Летом его продали «Хетафе» в 2,5 раза дешевле

    Левый защитник «Хетафе» Марк Кукурелья может по окончании сезона вернуться в «Барселону».

    По информации Marca, каталонский клуб собирается выкупить своего воспитанника за 15 миллионов евро.

    Прошлым летом «Хетафе» заплатил за 21-летнего испанца в 2,5 раза меньше – 6 миллионов.

    В составе «Барсы» Кукурелья заменит Хуниора Фирпо, который, вероятно, сменит команду.

    В текущем сезоне игрок провел 34 матча, забил один гол и сделал пять ассистов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9926

      Cules2013 58 минут назад

      Фирпо просто не уровень топ-клуба. Его игра в Бетисе - это был его потолок.

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