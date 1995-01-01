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    Экс-игроки сборной России прочитали Симонова в День Победы

    Пресс-служба сборной России опубликовала видео, где бывшие игроки команды зачитывают стихотворение Константина Симонова. Ролик доступен ниже.

    «Жди меня, и я вернусь.

    Сколько семей слышали эти слова от фронтовиков. Сегодня стихотворение Константина Симонова прочитали экс-футболисты сборной», – подписано видео.

    • Сегодня, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.
    • Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий отменен.
    • СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.

    text

    Публикация от text (@teamrussia) 9 Май 2020 в 1:01 PDT

    Источник: инстаграм сборной России

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