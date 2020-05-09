Экс-игроки сборной России прочитали Симонова в День Победы

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, где бывшие игроки команды зачитывают стихотворение Константина Симонова. Ролик доступен ниже.

«Жди меня, и я вернусь.

Сколько семей слышали эти слова от фронтовиков. Сегодня стихотворение Константина Симонова прочитали экс-футболисты сборной», – подписано видео.

Сегодня, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.

Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий отменен.

СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.