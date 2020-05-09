Экс-игроки сборной России прочитали Симонова в День Победы

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, где бывшие игроки команды зачитывают стихотворение Константина Симонова. Ролик доступен ниже.
«Жди меня, и я вернусь.
Сколько семей слышали эти слова от фронтовиков. Сегодня стихотворение Константина Симонова прочитали экс-футболисты сборной», – подписано видео.
- Сегодня, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.
- Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий отменен.
- СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм сборной России