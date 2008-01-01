У Левандовски родилась вторая дочь

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал отцом еще одной дочери. Футболиста и его супругу Анну с пополнением в семье поздравил клуб.

Фото игрока с дочерью доступно ниже. Первый ребенок в семье – девочка Клара – родилась в мае 2017 года.