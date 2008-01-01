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    У Левандовски родилась вторая дочь

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал отцом еще одной дочери. Футболиста и его супругу Анну с пополнением в семье поздравил клуб.

    Фото игрока с дочерью доступно ниже. Первый ребенок в семье – девочка Клара – родилась в мае 2017 года.

    • Бундеслига должна возобновиться 15 мая.
    • Левандовски лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Германии.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 00:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16548

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Левандовски игрок, конечно, хороший, но Карпина он не переплюнет своими достижениями, даже если станет и тренером тоже хорошим.

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