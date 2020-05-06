Bild: Бундеслига возобновится 15 мая

Даже не знаю что смотреть 15-ого бундеслигу или чемпионат Беларуси ! Гыгы
Определена окончательная дата возобновления чемпионата Германии. По сведениям Bild, как минимум один матч состоится уже 15 мая, на следующей неделе.
Одобрение правительства Германии уже получено. Дату возобновления Бундеслига выбрала самостоятельно.
- Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
- В турнирной таблице лидирует «Бавария».
- По всему миру от коронавируса умерло более 251000 человек.