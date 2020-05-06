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    Bild: Бундеслига возобновится 15 мая

    Определена окончательная дата возобновления чемпионата Германии. По сведениям Bild, как минимум один матч состоится уже 15 мая, на следующей неделе.

    Одобрение правительства Германии уже получено. Дату возобновления Бундеслига выбрала самостоятельно.

    • Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
    • В турнирной таблице лидирует «Бавария».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 251000 человек.

    Источник: Bild

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    06.05.2020 23:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3013

      Борат 1 час назад

      Даже не знаю что смотреть 15-ого бундеслигу или чемпионат Беларуси ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2741

      Черкизовский Кот > Борат 1 час назад

      Смотри чемпионат Беларуси. Главная интрига - кто одержит первую победу - "Белшина" или "Смолевичи"! Ведь это так увлекательно!

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