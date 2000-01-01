Алвесу исполнилось 37 лет. Количество трофеев у него по-прежнему превышает возраст

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Защитнику бразильского «Сан-Паулу» Дани Алвесу исполнилось 37 лет. Он является самым титулованным игроком в истории футбола.
Алвес за карьеру взял 40 титулов – это количество у него по-прежнему больше, чем количество лет.
- В Сан-Паулу Алвес играет с прошлого года.
- Больше всего трофеев Алвес взял с «Барселоной» (2008-2016 годы).
- Со сборной Бразилии Алвес взял по два Кубка конфедераций и Кубка Америки.