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    Алвесу исполнилось 37 лет. Количество трофеев у него по-прежнему превышает возраст

    Защитнику бразильского «Сан-Паулу» Дани Алвесу исполнилось 37 лет. Он является самым титулованным игроком в истории футбола.

    Алвес за карьеру взял 40 титулов – это количество у него по-прежнему больше, чем количество лет.

    • В Сан-Паулу Алвес играет с прошлого года.
    • Больше всего трофеев Алвес взял с «Барселоной» (2008-2016 годы).
    • Со сборной Бразилии Алвес взял по два Кубка конфедераций и Кубка Америки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      lopatinataniarv 2 минуты назад

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      Рейтинг: +2403

      raritet 1 час назад

      Вот про кого постоянно забывают раздаватели золотых мячей. Просто космический футболист.

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      Рейтинг: +62

      persuha 1 час назад

      Месси и КриРо нервно курят в сторонке ))). Ха !!!

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