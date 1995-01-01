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    Артета – об «Арсенале»: «Большой клуб. Мне не нужно уговаривать игроков перейти сюда»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему не намерен уговаривать игроков перейти в лондонский клуб.

    «Арсенал» – это большая команда в мировом масштабе. Каждый хочет перейти сюда.

    Мне не нужно уговаривать игроков перейти сюда. Если это необходимо, то мне такое не нравится. Я не должен убеждать футболиста остаться или перейти в «Арсенал». Это должно быть что-то вроде: «Что мы должны сделать? Я хочу играть за этот клуб и представлять именно те ценности игры, которые хочу». Вот, что я хочу слышать от игроков», – заявил Артета.

    • Испанский специалист заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
    • Будучи игроком, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.

    Источник: Goal

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