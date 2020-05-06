Артета – об «Арсенале»: «Большой клуб. Мне не нужно уговаривать игроков перейти сюда»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему не намерен уговаривать игроков перейти в лондонский клуб.

«Арсенал» – это большая команда в мировом масштабе. Каждый хочет перейти сюда.

Мне не нужно уговаривать игроков перейти сюда. Если это необходимо, то мне такое не нравится. Я не должен убеждать футболиста остаться или перейти в «Арсенал». Это должно быть что-то вроде: «Что мы должны сделать? Я хочу играть за этот клуб и представлять именно те ценности игры, которые хочу». Вот, что я хочу слышать от игроков», – заявил Артета.