Директор «Чертаново» Ларин: «Не исключаю, что РПЛ в июне не возобновится»

Николай Ларин, директор «Чертаново», выразил мнение, что РПЛ в июне может не возобновиться. Окончательное решение могут принять 12 мая.

«Я по жизни оптимист. Буду рад, если РПЛ возобновится 21 или 28 мая, но не исключаю, что это все может отложиться. Тогда бы можно было доиграть и РПЛ, и ФНЛ», – сказал Ларин в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.