Панченко рассказал о прадеде в рамках видеопроекта «Динамо» «Фамилии Победы»

«Динамо» запустило видеопроект, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем футболисты рассказывают о родственниках или однофамильцах, участвовавших в войне. Сегодня, 5 мая, вышел ролик с участием Кирилла Панченко.

Нападающий рассказал о своем прадеде. Ветеран участвовал в освобождении Белграда, получал ранение.