Панченко рассказал о прадеде в рамках видеопроекта «Динамо» «Фамилии Победы»

«Динамо» запустило видеопроект, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем футболисты рассказывают о родственниках или однофамильцах, участвовавших в войне. Сегодня, 5 мая, вышел ролик с участием Кирилла Панченко.
Нападающий рассказал о своем прадеде. Ветеран участвовал в освобождении Белграда, получал ранение.
- Панченко в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил два гола.
- Игрок – уроженец Липецка.
- Отец Панченко Виктор также на профессиональном уровне играл в футбол.
Источник: ютуб-канал «Динамо»