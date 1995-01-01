Дзагоев: «Набабкин сидит у себя в Рыжово. Всех уже запугал, что он главный на деревне»

Набабкин тот ещё быдлан, так что не удивительно.
Мастер выхода на замену. Вышел - через пару мин красная карточка. Малаца.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с клубным ТВ во время карантина. Например, он рассказал, где находится защитник команды Кирилл Набабкин.
«Наба? Ничего, нормально, сидит как обычно у себя в деревне, в Рыжово. Всех уже запугал, что он главный на деревне», – сказал Дзагоев.
- Набабкин в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
- РПЛ не возобновится раньше июня.