Дзагоев: «Набабкин сидит у себя в Рыжово. Всех уже запугал, что он главный на деревне»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с клубным ТВ во время карантина. Например, он рассказал, где находится защитник команды Кирилл Набабкин.

«Наба? Ничего, нормально, сидит как обычно у себя в деревне, в Рыжово. Всех уже запугал, что он главный на деревне», – сказал Дзагоев.