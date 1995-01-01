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    Дзагоев: «Набабкин сидит у себя в Рыжово. Всех уже запугал, что он главный на деревне»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с клубным ТВ во время карантина. Например, он рассказал, где находится защитник команды Кирилл Набабкин.

    «Наба? Ничего, нормально, сидит как обычно у себя в деревне, в Рыжово. Всех уже запугал, что он главный на деревне», – сказал Дзагоев.

    • Набабкин в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: ютуб-канал PFC CSKA Moscow

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +598

      кто там 6 минут назад

      Набабкин тот ещё быдлан, так что не удивительно.

      Мастер выхода на замену. Вышел - через пару мин красная карточка. Малаца.

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