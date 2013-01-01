«Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов в год

«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Игрок является первым выбором главного тренера англичан Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Сейчас клуб работает над достижением договоренности с «Лейпцигом».