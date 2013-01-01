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    «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов в год

    «Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Игрок является первым выбором главного тренера англичан Юргена Клоппа.

    «Ливерпуль» предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Сейчас клуб работает над достижением договоренности с «Лейпцигом».

    • Вернер согласен перейти в «Ливерпуль».
    • В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах.
    • 24-летним футболистом также интересовались «Бавария» и «Интер».

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7151

      mihail200606 19 минут назад

      Мбаппе нужен или холланд (если продержится ещё год на таком уровне).. Это позволит ливеру оставаться в топе и апл и ЛЧ.. А не свалиться опять в середняки..

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      Рейтинг: +9839

      Cules2013 2 часа назад

      он явно переоценён, будет, как с Йовичем

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      Рейтинг: +2186

      Derzkiy1 > Cules2013 25 минут назад

      Что за бред , он игрок у которого ценник вырастит в 2 раза еще после перехода ! Идеальный нападающий для Ливерпуля

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