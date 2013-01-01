«Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов в год

Мбаппе нужен или холланд (если продержится ещё год на таком уровне).. Это позволит ливеру оставаться в топе и апл и ЛЧ.. А не свалиться опять в середняки..
«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Игрок является первым выбором главного тренера англичан Юргена Клоппа.
«Ливерпуль» предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Сейчас клуб работает над достижением договоренности с «Лейпцигом».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.