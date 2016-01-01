Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Sport.es: «Интер» требует за Лаутаро 90 миллионов, Видаля и годичную аренду Гризманна

    «Интер» огласил «Барселоне» новые требования по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.

    По информации Sport.es, миланский клуб готов отпустить аргентинца на «Камп Ноу» взамен на 90 миллионов евро и двух игроков.

    Речь идет о полноценном переходе полузащитника Артуро Видаля и годичной аренде нападающего Антуана Гризманна.

    Сообщается, что «Барселона» считает такие условия неприемлемыми. При этом каталонцы по-прежнему не готовы активировать опцию выкупа Лаутаро за 111 миллионов.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2691

      Hektor 84 1 час назад

      Ну тогда сидите голодные. Не хотите как хотите. Хотя я сомневаюсь что интер предложил такие условия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4973

      серега кашин 1 час назад

      что-то нереальные условия да и барса не пойдет на такое никогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2248

      SarJr 2 часа назад

      хрена зажрались. тип 90+ 30 (видаль) это уже и так больше 111. бред, ну либо очередная утка

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76358
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru