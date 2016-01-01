Sport.es: «Интер» требует за Лаутаро 90 миллионов, Видаля и годичную аренду Гризманна

«Интер» огласил «Барселоне» новые требования по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.

По информации Sport.es, миланский клуб готов отпустить аргентинца на «Камп Ноу» взамен на 90 миллионов евро и двух игроков.

Речь идет о полноценном переходе полузащитника Артуро Видаля и годичной аренде нападающего Антуана Гризманна.

Сообщается, что «Барселона» считает такие условия неприемлемыми. При этом каталонцы по-прежнему не готовы активировать опцию выкупа Лаутаро за 111 миллионов.