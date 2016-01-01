Sport.es: «Интер» требует за Лаутаро 90 миллионов, Видаля и годичную аренду Гризманна

Ну тогда сидите голодные. Не хотите как хотите. Хотя я сомневаюсь что интер предложил такие условия.
«Интер» огласил «Барселоне» новые требования по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.
По информации Sport.es, миланский клуб готов отпустить аргентинца на «Камп Ноу» взамен на 90 миллионов евро и двух игроков.
Речь идет о полноценном переходе полузащитника Артуро Видаля и годичной аренде нападающего Антуана Гризманна.
Сообщается, что «Барселона» считает такие условия неприемлемыми. При этом каталонцы по-прежнему не готовы активировать опцию выкупа Лаутаро за 111 миллионов.