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    У Магнуссона родилась дочь

    В семье защитника ЦСКА Хердура Магнуссона родилась дочь. Исландца с пополнением поздравил клуб.

    «На днях защитник Хeрдур Магнуссон стал отцом! У него родилась прекрасная дочь, имя которой пока держится в секрете. Поздравляем!» – написала пресс-служба москвичей.

    • Магнуссон играет за ЦСКА с 2018 года.
    • С командой он брал Суперкубок России.
    • С 2014 года Магнуссон выступает за сборную Исландии.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +613

      кто там 1 час назад

      Выглядит крипово, особенно тянущиеся руки.

      Ну а так с пополнением в семье армеец и здоровья ребёнку.

      ПыСы имя - в секрете, а фотка - пожалуйста. мдэ.

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