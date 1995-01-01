У Магнуссона родилась дочь

Выглядит крипово, особенно тянущиеся руки.
Ну а так с пополнением в семье армеец и здоровья ребёнку.
ПыСы имя - в секрете, а фотка - пожалуйста. мдэ.
В семье защитника ЦСКА Хердура Магнуссона родилась дочь. Исландца с пополнением поздравил клуб.
«На днях защитник Хeрдур Магнуссон стал отцом! У него родилась прекрасная дочь, имя которой пока держится в секрете. Поздравляем!» – написала пресс-служба москвичей.
- Магнуссон играет за ЦСКА с 2018 года.
- С командой он брал Суперкубок России.
- С 2014 года Магнуссон выступает за сборную Исландии.