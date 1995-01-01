У Магнуссона родилась дочь

В семье защитника ЦСКА Хердура Магнуссона родилась дочь. Исландца с пополнением поздравил клуб.

«На днях защитник Хeрдур Магнуссон стал отцом! У него родилась прекрасная дочь, имя которой пока держится в секрете. Поздравляем!» – написала пресс-служба москвичей.