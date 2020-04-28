Перейра – о Моуринью: «Особенный. Победитель. Невероятен»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра отозвался о бывшем тренере команды Жозе Моуринью. Игрок считает португальца невероятным.
«Особенный. Победитель. Справедливый. Прекрасный. Он невероятен. Он отличается от всех. Мне он очень помог. При Моуринью я дебютировал в АПЛ. Благодаря этому тренеру меня вызывали в сборную», – приводит слова Перейры фейсбук Esporte Interativo.
- Моуринью тренировал «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
- Он брал с командой Лигу Европы.
- Сейчас «Тоттенхэм» Моуринью идет в АПЛ восьмым.
Источник: фейсбук Esporte Interativo