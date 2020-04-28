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    Перейра – о Моуринью: «Особенный. Победитель. Невероятен»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра отозвался о бывшем тренере команды Жозе Моуринью. Игрок считает португальца невероятным.

    «Особенный. Победитель. Справедливый. Прекрасный. Он невероятен. Он отличается от всех. Мне он очень помог. При Моуринью я дебютировал в АПЛ. Благодаря этому тренеру меня вызывали в сборную», – приводит слова Перейры фейсбук Esporte Interativo.

    • Моуринью тренировал «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
    • Он брал с командой Лигу Европы.
    • Сейчас «Тоттенхэм» Моуринью идет в АПЛ восьмым.

    Источник: фейсбук Esporte Interativo

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    28.04.2020 23:15
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