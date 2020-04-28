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  • «Зенит» – лидер таблицы РПЛ с учетом голов только россиян, «Спартак» – в зоне переходных матчей

«Зенит» – лидер таблицы РПЛ с учетом голов только россиян, «Спартак» – в зоне переходных матчей

28 апреля 2020, 21:53
18

«Спорт-Экспресс» составил турнирную таблицу текущего сезона РПЛ с учетом только голов российских футболистов. Лидером в ней, как и в обычной таблице, является действующий чемпион «Зенит».

На последнем месте идет «Оренбург». «Спартак», самый титулованный клуб России, занимает в такой таблице строчку в зоне переходных матчей.

  • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
  • РПЛ не возобновится раньше июня.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 211000 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (18)
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СвинкаСправедливости
1588101640
Если хотите учитывать влияние русских игроков на игру команд, учитывайте показатели игроков на разных позициях. Вот, например, сколько Зенит пропускает с учётом игроков обороны с паспортом? И сколько русские вратари команд совершают сейвов? Там эту таблицу можно переворачивать как душе угодно. В чём её смысл? Разве эта статистическая выкладка говорит об отсутствии и наличии зависимости от иностранцев в составе? Или определяет качество игроков с паспортом? Ничего не определяет.
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vka1970
1588103513
Спорт экспресс как и бомбардир постепенно превращается в помойную яму.
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New Life
1588104176
Сделайте лучше таблицу, из которой будет удалена вся судейская коррупция и результаты клубов, содержание которых государство оплачивает только чтобы кого-то тащить вверх за уши.
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alp
1588104736
собственно, ничего нового...
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bset
1588106711
Народная команда)))))))))))))))
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Соарес
1588137969
Во дебилы Как будто у всех команд русские нападающие
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Oldtrafford83
1588140623
Мгновенное извержение произошло в нескольких квартирах Петербурга когда некоторые персонажи Б и А прочитали эту новость))))))))))
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mamba9090909
1588141277
От безделья чего только не придумают.))
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paracetamol
1588141771
Зенит всегда впереди России всей. Могли бы и не писать! Ну а свини - они же свини... Что с них взять, с животных?
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TOL47
1588170233
что за расклады на картах? кто больше споткнулся на разминке или во время игры, народ скучает без футбола.
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