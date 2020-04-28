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    «Зенит» – лидер таблицы РПЛ с учетом голов только россиян, «Спартак» – в зоне переходных матчей

    «Спорт-Экспресс» составил турнирную таблицу текущего сезона РПЛ с учетом только голов российских футболистов. Лидером в ней, как и в обычной таблице, является действующий чемпион «Зенит».

    На последнем месте идет «Оренбург». «Спартак», самый титулованный клуб России, занимает в такой таблице строчку в зоне переходных матчей.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • РПЛ не возобновится раньше июня.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 211000 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2020 21:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +14354

      bset 30 минут назад

      Народная команда)))))))))))))))

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      Рейтинг: -11

      Фанат Рубина 50 минут назад

      я предлагаю такую таблицу с учетом голов только россиян и засчитать итоговой.. все равно ни кто не вылетает, а краснодар сможет сразу в группе лч поиграть, и тамбов имеет возможность хоть в отборочных играх в лч поиграть

      0
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      Рейтинг: +2289

      alarm 57 минут назад

      ПОЗОР! (позор)

      1
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      Рейтинг: +4643

      alp 1 час назад

      собственно, ничего нового...

      1
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      Рейтинг: +684

      New Life 1 час назад

      Сделайте лучше таблицу, из которой будет удалена вся судейская коррупция и результаты клубов, содержание которых государство оплачивает только чтобы кого-то тащить вверх за уши.

      0
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      Рейтинг: +2953

      Борат 1 час назад

      позор вонючим пищевикам !
      давно пора выдавить в фнл этот гнойный прыщ российского футбола !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +14612

      sssrspartak > Борат 1 час назад

      позор вонючим попкам борату и аларму!пока борат,попка дурак!попка борат - глупый идиот

      0
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      Рейтинг: -11

      Фанат Рубина > Борат 48 минут назад

      гнойный прыщ на лице рос футбола это зенитка и локомотивка..
      а спартак это просто чирий на заднице

      0
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      Рейтинг: +2953

      Борат > Фанат Рубина 33 минуты назад

      А рубин это телевизор такой !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +12940

      vka1970 1 час назад

      Спорт экспресс как и бомбардир постепенно превращается в помойную яму.

      2
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      Рейтинг: +684

      New Life > vka1970 1 час назад

      Насчет С-Э слово "постепенно" не подходит.

      1
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      Рейтинг: +3731

      Alekxei Z. 1 час назад

      ВЫ ещё посчитайте кто больше ухом забил ?
      Вообще охерели от безделья.

      3
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      Рейтинг: +750

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Если хотите учитывать влияние русских игроков на игру команд, учитывайте показатели игроков на разных позициях.
      Вот, например, сколько Зенит пропускает с учётом игроков обороны с паспортом?
      И сколько русские вратари команд совершают сейвов?
      Там эту таблицу можно переворачивать как душе угодно.
      В чём её смысл? Разве эта статистическая выкладка говорит об отсутствии и наличии зависимости от иностранцев в составе? Или определяет качество игроков с паспортом? Ничего не определяет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14612

      sssrspartak 1 час назад

      админ литейный ищет сраные темы для аларма с боратом!

      3
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      Рейтинг: +14612

      sssrspartak > sssrspartak 1 час назад

      стыдно за сайт!

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      Рейтинг: +2289

      alarm > sssrspartak 1 час назад

      рыдаю))

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