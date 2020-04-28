«Зенит» – лидер таблицы РПЛ с учетом голов только россиян, «Спартак» – в зоне переходных матчей

«Спорт-Экспресс» составил турнирную таблицу текущего сезона РПЛ с учетом только голов российских футболистов. Лидером в ней, как и в обычной таблице, является действующий чемпион «Зенит».
На последнем месте идет «Оренбург». «Спартак», самый титулованный клуб России, занимает в такой таблице строчку в зоне переходных матчей.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- РПЛ не возобновится раньше июня.
- По всему миру от коронавируса умерло более 211000 человек.
Источник: «Спорт-Экспресс»