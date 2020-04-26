Безуглов: «Мы с коллегами единодушны, что РПЛ нужно возобновить в конце июня»

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказал рекомендацию, когда нужно возобновлять РПЛ. Это должно случиться в конце июня.

«Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня. В этом случае с середины мая игроки должны будут сесть на самоизоляцию после официальной проверки на коронавирус. 14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль. Только после этого команды будут заезжать на базы и готовиться к возобновлению сезона», – сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».