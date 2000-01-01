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    Безуглов: «Мы с коллегами единодушны, что РПЛ нужно возобновить в конце июня»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов высказал рекомендацию, когда нужно возобновлять РПЛ. Это должно случиться в конце июня.

    «Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня. В этом случае с середины мая игроки должны будут сесть на самоизоляцию после официальной проверки на коронавирус. 14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль. Только после этого команды будут заезжать на базы и готовиться к возобновлению сезона», – сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
    • Количество зараженных в России растет.
    • По всему миру от инфекции умерло более 202000 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10284

      KLIM777 1 час назад

      Возобновляйте сейчас. Какая разница? Вы не можете знать, что к июню не будет по 500 человек в день умирать

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