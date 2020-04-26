Агент: «Динамо» летом очень плотно работало по Саматте, который оказался в «Астон Вилле»

Полина Лельчук, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что «Динамо» летом стремилось заполучить форварда Мбвану Саматту. Зимой он оказался в «Астон Вилле».
«Прошлым летом «Динамо» очень интересовал Мбвана Саматта. По нему велись очень плотные переговоры», – сказала Лельчук в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Вячеславом Короткиным.
- «Астон Вилла» купила Саматту у «Генка» за 10,5 миллиона евро.
- В четырех матчах АПЛ Саматта забил гол.
- «Динамо» в РПЛ идет шестым.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»