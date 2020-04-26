Агент: «Динамо» летом очень плотно работало по Саматте, который оказался в «Астон Вилле»

Полина Лельчук, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что «Динамо» летом стремилось заполучить форварда Мбвану Саматту. Зимой он оказался в «Астон Вилле».

«Прошлым летом «Динамо» очень интересовал Мбвана Саматта. По нему велись очень плотные переговоры», – сказала Лельчук в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Вячеславом Короткиным.