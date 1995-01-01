«Интер» не будет выкупать Санчеса, «Манчестер Юнайтед» ищет ему новый клуб

Если он не готов на понижение зп то никто его не купит, Интер был согласен если бы он согласился на 6 Лямов, но ему надо 20...
«Интер» не будет летом выкупать у «Манчестер Юнайтед» форварда Алексиса Санчеса. Руководство миланцев не впечатлило выступление чилийца, пишет Mirror.
Санчес не нужен и «Манчестер Юнайтед», который ищет игроку новый клуб. Допускается, что англичане заплатят форварду, чтобы он покинул команду.
- 31-летний Санчес стоит на рынке 25 миллионов евро.
- В сезоне Серии А нападающий забил гол, сделал результативный пас.
- Санчес принадлежит «Юнайтед» с 2018 года.