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    «Интер» не будет выкупать Санчеса, «Манчестер Юнайтед» ищет ему новый клуб

    «Интер» не будет летом выкупать у «Манчестер Юнайтед» форварда Алексиса Санчеса. Руководство миланцев не впечатлило выступление чилийца, пишет Mirror.

    Санчес не нужен и «Манчестер Юнайтед», который ищет игроку новый клуб. Допускается, что англичане заплатят форварду, чтобы он покинул команду.

    • 31-летний Санчес стоит на рынке 25 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А нападающий забил гол, сделал результативный пас.
    • Санчес принадлежит «Юнайтед» с 2018 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3071

      InterMilLano1908 1 час назад

      Если он не готов на понижение зп то никто его не купит, Интер был согласен если бы он согласился на 6 Лямов, но ему надо 20...

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