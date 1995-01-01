«Интер» не будет выкупать Санчеса, «Манчестер Юнайтед» ищет ему новый клуб

«Интер» не будет летом выкупать у «Манчестер Юнайтед» форварда Алексиса Санчеса. Руководство миланцев не впечатлило выступление чилийца, пишет Mirror.

Санчес не нужен и «Манчестер Юнайтед», который ищет игроку новый клуб. Допускается, что англичане заплатят форварду, чтобы он покинул команду.