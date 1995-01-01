Daily Mail: «Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за защитника «Бенфики» Диаша

Лишний ноль дописали.
Вот как Далот и Мангала станут топ-защитниками, так и за Диаша 100 будем платить)
В Португалии умеют навешивать лапшу на уши и заоблачные ценники, но буквально каждый второй трансфер из Португалии в другие топ-клубы - это провал. В Португалии другой уровень футбола, другие условия, это что-то среднее между Голландией и Бразилией. А в АПЛ или Испании они сразу показывают свой истинный уровень.
Защитник «Бенфики» Рубен Диаш стал трансферной целью двух европейских топ-клубов.
По информации Daily Mail, купить португальского центрбека хотят «Барселона» и «Манчестер Сити».
Сумма отступных в контракте 22-летнего футболиста – 100 миллионов евро.
- Диаш – воспитанник «Бенфики».
- В текущем сезоне игрок провел за лиссабонскую команду 39 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
- Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.