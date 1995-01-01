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    Daily Mail: «Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за защитника «Бенфики» Диаша

    Защитник «Бенфики» Рубен Диаш стал трансферной целью двух европейских топ-клубов.

    По информации Daily Mail, купить португальского центрбека хотят «Барселона» и «Манчестер Сити».

    Сумма отступных в контракте 22-летнего футболиста – 100 миллионов евро.

    • Диаш – воспитанник «Бенфики».
    • В текущем сезоне игрок провел за лиссабонскую команду 39 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
    • Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9766

      Cules2013 35 минут назад

      Лишний ноль дописали.
      Вот как Далот и Мангала станут топ-защитниками, так и за Диаша 100 будем платить)
      В Португалии умеют навешивать лапшу на уши и заоблачные ценники, но буквально каждый второй трансфер из Португалии в другие топ-клубы - это провал. В Португалии другой уровень футбола, другие условия, это что-то среднее между Голландией и Бразилией. А в АПЛ или Испании они сразу показывают свой истинный уровень.

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