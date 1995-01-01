Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Кепа может остаться в «Челси»

    «Челси» может отказаться от варианта с продажей вратаря Кепы Аррисабалаги.

    По информации Daily Mail, в лондонском клубе понимают, что в условиях финансового кризиса за испанца никто много не заплатит.

    В связи с этим у 25-летнего голкипера появились хорошие шансы остаться на «Стэмфорд Бридж».

    • Летом 2018 года «Челси» купил Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2025 года.
    • В текущем сезоне Кепа пропустил 43 гола в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76302
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru