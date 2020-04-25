Кепа может остаться в «Челси»

«Челси» может отказаться от варианта с продажей вратаря Кепы Аррисабалаги.
По информации Daily Mail, в лондонском клубе понимают, что в условиях финансового кризиса за испанца никто много не заплатит.
В связи с этим у 25-летнего голкипера появились хорошие шансы остаться на «Стэмфорд Бридж».
- Летом 2018 года «Челси» купил Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2025 года.
- В текущем сезоне Кепа пропустил 43 гола в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Daily Mail