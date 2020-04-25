Кепа может остаться в «Челси»

«Челси» может отказаться от варианта с продажей вратаря Кепы Аррисабалаги.

По информации Daily Mail, в лондонском клубе понимают, что в условиях финансового кризиса за испанца никто много не заплатит.

В связи с этим у 25-летнего голкипера появились хорошие шансы остаться на «Стэмфорд Бридж».