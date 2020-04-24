Игрок «Монпелье» Самбья госпитализирован с симптомами коронавируса

Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбья попал в больницу, пишет L’Equipe.
По информации источника, у 23-летнего француза есть симптомы коронавируса. В четверг состояние футболиста ухудшилось, вследствие чего его перевели в отделение интенсивной терапии.
Клуб подтвердил, что один из игроков был госпитализирован из-за проблем с пищеварением и дыханием, однако его имя не раскрыл.
- Самбья в текущем сезоне провел 22 матча за «Монпелье», забил один гол и сделал один ассист.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.
Источник: L’Equipe