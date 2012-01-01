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    Игрок «Монпелье» Самбья госпитализирован с симптомами коронавируса

    Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбья попал в больницу, пишет L’Equipe.

    По информации источника, у 23-летнего француза есть симптомы коронавируса. В четверг состояние футболиста ухудшилось, вследствие чего его перевели в отделение интенсивной терапии.

    Клуб подтвердил, что один из игроков был госпитализирован из-за проблем с пищеварением и дыханием, однако его имя не раскрыл.

    • Самбья в текущем сезоне провел 22 матча за «Монпелье», забил один гол и сделал один ассист.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: L’Equipe

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