Игрок «Монпелье» Самбья госпитализирован с симптомами коронавируса

Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбья попал в больницу, пишет L’Equipe.

По информации источника, у 23-летнего француза есть симптомы коронавируса. В четверг состояние футболиста ухудшилось, вследствие чего его перевели в отделение интенсивной терапии.

Клуб подтвердил, что один из игроков был госпитализирован из-за проблем с пищеварением и дыханием, однако его имя не раскрыл.