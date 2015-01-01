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    Кокорин забил мяч в баскетбольную корзину после удара ногой

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин показал в инстаграме, как он тренируется во время самоизоляции.

    Футболисту удалось попасть футбольным мячом в корзину ударом ногой с приличного расстояния.

    «И не лень тебе было на это неделю потратить?», – прокомментировал запись Александр Кержаков.

    «1 минуту 35 секунд», – ответил Кокорин.

    • Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
    • Игрок забил за «Сочи» в этом сезоне три мяча в четырех играх.

    Видео

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2216

      Masteralex 6 минут назад

      без видео новость полное фуфло, а ещё отстойнее она становится от того что видео можно только по подписке посмотреть, скоро новости будут о том что кто-то там пернул, видео смотрите на порнхабе с платной регистрацией

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