Кокорин забил мяч в баскетбольную корзину после удара ногой

Форвард «Сочи» Александр Кокорин показал в инстаграме, как он тренируется во время самоизоляции.

Футболисту удалось попасть футбольным мячом в корзину ударом ногой с приличного расстояния.

«И не лень тебе было на это неделю потратить?», – прокомментировал запись Александр Кержаков.

«1 минуту 35 секунд», – ответил Кокорин.

Права на Кокорина принадлежат «Зениту».

Игрок забил за «Сочи» в этом сезоне три мяча в четырех играх.

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