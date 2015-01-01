Кокорин забил мяч в баскетбольную корзину после удара ногой

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Форвард «Сочи» Александр Кокорин показал в инстаграме, как он тренируется во время самоизоляции.
Футболисту удалось попасть футбольным мячом в корзину ударом ногой с приличного расстояния.
«И не лень тебе было на это неделю потратить?», – прокомментировал запись Александр Кержаков.
«1 минуту 35 секунд», – ответил Кокорин.
- Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
- Игрок забил за «Сочи» в этом сезоне три мяча в четырех играх.