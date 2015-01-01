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    Директор «Удинезе» опроверг информацию об интересе к Фомину

    Спортивный директор итальянского «Удинезе» Марино Пьерпало прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

    «Нет, интереса «Удинезе» к Фомину нет», – цитирует Пьерпало Metaratings.

    • Сообщалось, что итальянцы попробуют осуществить трансфер летом.
    • Контракт 23-летнего футболиста с уфимцами действует до 2022 года. На рынке он оценивается в 2,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Фомин провел 21 матч, забил три гола.

    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +550

      кто там 2 часа назад

      Он уже картофельным гением забит, так что губу закатайте.

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