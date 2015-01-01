Директор «Удинезе» опроверг информацию об интересе к Фомину

Он уже картофельным гением забит, так что губу закатайте.
Спортивный директор итальянского «Удинезе» Марино Пьерпало прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.
«Нет, интереса «Удинезе» к Фомину нет», – цитирует Пьерпало Metaratings.
- Сообщалось, что итальянцы попробуют осуществить трансфер летом.
- Контракт 23-летнего футболиста с уфимцами действует до 2022 года. На рынке он оценивается в 2,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ Фомин провел 21 матч, забил три гола.