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  • Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о Месси: «У него один финт – резко убирает влево. Все знают и ничего не могут сделать»

Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о Месси: «У него один финт – резко убирает влево. Все знают и ничего не могут сделать»

21 апреля 2020, 08:38
8

Экс-вратарь «Спартака» Сергей Чернышук рассказал о впечатлениях об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов в 2012 году.

«Я с лавки много следил за Месси. Здесь он как раз выглядел так же, как и по телевизору. В тот день убедился, что в футболе бегать вообще не обязательно. Месси весь первый тайм стоял в центральном круге, сделал рывков пять от силы и забил два мяча. Просто за счет отлаженного взаимодействия с Хави, Иньестой и другими партнерами.

Суть такая: он шагом вымеривал себе зону, потом в нужный момент делал рывок, получал передачу и бежал дальше с форой два метра. Просто благодаря пониманию, куда и когда надо рвануть.

Запомнился и его дриблинг. У Месси, по сути, один финт: просто резко убирает влево, все это знают, но никто ничего не может сделать. Моя версия такая: он выбирает момент, когда соперник стоит на двух ногах, когда нет переката с ноги на ногу, чтобы можно было оттолкнуться. За счет этого так легко и уходит» – вспоминает Чернышук.

  • «Спартак» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.
  • В Испании каталонцы обыграли российский клуб со счетом 3:2.

Источник: Sports.ru
Испания. Примера Барселона Спартак Месси Лионель Чернышук Сергей
Комментарии (8)
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Cules2013
1587448781
какой глубокий разбор - это даже не смешно, а стыдно такое читать
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Mityai90
1587454003
Авторитетный разбор игры от бармена.
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general.lizyukov
1587457786
А ты думал, что хорошие игроки - инопланетяне? Весь спорт из этого состоит, кто-то чуть опоздал, кто-то поспешил, кто-то на метр вправо отошел, кто-то на шаг назад. Главное, чтобы суметь воспользоваться этим. Лео успевает.
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zigbert
1587556470
Умение Месси играть не только с мячом но и без мяча и отличает его от остальных футболистов.
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