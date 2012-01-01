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    Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о Месси: «У него один финт – резко убирает влево. Все знают и ничего не могут сделать»

    Экс-вратарь «Спартака» Сергей Чернышук рассказал о впечатлениях об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов в 2012 году.

    «Я с лавки много следил за Месси. Здесь он как раз выглядел так же, как и по телевизору. В тот день убедился, что в футболе бегать вообще не обязательно. Месси весь первый тайм стоял в центральном круге, сделал рывков пять от силы и забил два мяча. Просто за счет отлаженного взаимодействия с Хави, Иньестой и другими партнерами.

    Суть такая: он шагом вымеривал себе зону, потом в нужный момент делал рывок, получал передачу и бежал дальше с форой два метра. Просто благодаря пониманию, куда и когда надо рвануть.

    Запомнился и его дриблинг. У Месси, по сути, один финт: просто резко убирает влево, все это знают, но никто ничего не может сделать. Моя версия такая: он выбирает момент, когда соперник стоит на двух ногах, когда нет переката с ноги на ногу, чтобы можно было оттолкнуться. За счет этого так легко и уходит» – вспоминает Чернышук.

    • «Спартак» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.
    • В Испании каталонцы обыграли российский клуб со счетом 3:2.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +228

      Mityai90 23 минуты назад

      Авторитетный разбор игры от бармена.

      0
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      Рейтинг: +9750

      Cules2013 1 час назад

      какой глубокий разбор - это даже не смешно, а стыдно такое читать

      0
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      Рейтинг: +12835

      vka1970 > Cules2013 1 час назад

      Не смешно, так не читай.И стыдно не будет.

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