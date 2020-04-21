Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о Месси: «У него один финт – резко убирает влево. Все знают и ничего не могут сделать»

Экс-вратарь «Спартака» Сергей Чернышук рассказал о впечатлениях об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов в 2012 году.

«Я с лавки много следил за Месси. Здесь он как раз выглядел так же, как и по телевизору. В тот день убедился, что в футболе бегать вообще не обязательно. Месси весь первый тайм стоял в центральном круге, сделал рывков пять от силы и забил два мяча. Просто за счет отлаженного взаимодействия с Хави, Иньестой и другими партнерами.

Суть такая: он шагом вымеривал себе зону, потом в нужный момент делал рывок, получал передачу и бежал дальше с форой два метра. Просто благодаря пониманию, куда и когда надо рвануть.

Запомнился и его дриблинг. У Месси, по сути, один финт: просто резко убирает влево, все это знают, но никто ничего не может сделать. Моя версия такая: он выбирает момент, когда соперник стоит на двух ногах, когда нет переката с ноги на ногу, чтобы можно было оттолкнуться. За счет этого так легко и уходит» – вспоминает Чернышук.