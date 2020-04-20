«Краснодар» может подписать защитника «Фейеноорда» Хапса

Защитник «Фейеноорда» Ригесиано Хапс летом может оказаться в России.
По информации Voetbalprimeur, на 26-летнего футболиста претендует «Краснодар», которому навяжут борьбу турецкие клубы.
- В текущем сезоне Хапс провел 27 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 4,8 миллиона евро.
- Прошлым летом из «Фейеноорда» в «Краснодар» перешел хавбек Тонни Вилена.
Источник: Voetbalprimeur
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