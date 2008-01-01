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    «Краснодар» может подписать защитника «Фейеноорда» Хапса

    Защитник «Фейеноорда» Ригесиано Хапс летом может оказаться в России.

    По информации Voetbalprimeur, на 26-летнего футболиста претендует «Краснодар», которому навяжут борьбу турецкие клубы.

    • В текущем сезоне Хапс провел 27 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,8 миллиона евро.
    • Прошлым летом из «Фейеноорда» в «Краснодар» перешел хавбек Тонни Вилена.

    Источник: Voetbalprimeur

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