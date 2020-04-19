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    Кокорин: «Бугатти» – моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины за переход, но мне не хватило несколько месяцев»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как в 2013 году рассчитывал получить автомобиль марки Bugatti после трансфера из «Динамо» в «Анжи».

    – «Бугатти» – это моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины, да. И у меня была очень интересная история, но я не могу ее рассказать. Скажу только, что был очень близок к ней.

    – Это тебе, видимо, давали как премию?

    – Да.

    – За первый хет-трик? Или за первые 10 голов?

    – Нет, просто за переход. Видишь, я продался за машину.

    – Так тебе дали машину в итоге?

    – Так получилось, что у меня остался большой контракт из-за того, что я вернулся обратно [в «Динамо»]. Из-за «Анжи» как раз. Я был благодарен и Сулейману [Керимову – бывшему владельцу «Анжи»], и всему руководству, поэтому я не стал наглеть и дальше идти и просить. Но такая история была.

    – То есть тебе не хватило буквально пару месяцев, чтобы машину получить?

    – Даже чуть-чуть больше. Там были очень крутые ребята, перед которыми лучше не светиться, что мне тоже такое позволили.

    – Ты же ни одного матча за «Анжи» в итоге не сыграл, правильно?

    – Нет, не сыграл. Правильно.

    – Видишь, как ты невовремя туда перешел.

    – Перешел-то я вовремя, но они играть стали плохо и пропускать от всех. А команда сумасшедшая вообще была.

    • 10 июля 2013 года «Анжи» объявил о покупке Кокорина за 19 миллионов евро.
    • Уже 16 августа форвард вернулся в «Динамо» за аналогичную сумму.
    • Махачкалинский клуб сменил трансферную стратегию и решил расстаться со всеми дорогостоящими футболистами.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3842

      SPACE TRUCKIN 20 минут назад

      понты и жлобство....

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      Рейтинг: +5515

      paracetamol 29 минут назад

      Будет тебе Бугайти на нарах!

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      Рейтинг: +1303

      altezzik 1 час назад

      Мечта детская. Пора мечтать о высоком. Взрослый уже дядя.

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      Рейтинг: +422

      моэм 1 час назад

      Страшно далеки они от народа , эти жлобы из Газпрома...люди последний хрен без соли доедают , а буржуй рассуждает про Бугатти ценой в десятки миллионов...неужели события столетней давности начисто выветрились из мозгов?...но остались люди которые могут и напомнить.

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