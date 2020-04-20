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  • Кокорин: «Бугатти» – моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины за переход, но мне не хватило несколько месяцев»

Кокорин: «Бугатти» – моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины за переход, но мне не хватило несколько месяцев»

20 апреля 2020, 07:15
9

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как в 2013 году рассчитывал получить автомобиль марки Bugatti после трансфера из «Динамо» в «Анжи».

– «Бугатти» – это моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины, да. И у меня была очень интересная история, но я не могу ее рассказать. Скажу только, что был очень близок к ней.

– Это тебе, видимо, давали как премию?

– Да.

– За первый хет-трик? Или за первые 10 голов?

– Нет, просто за переход. Видишь, я продался за машину.

– Так тебе дали машину в итоге?

– Так получилось, что у меня остался большой контракт из-за того, что я вернулся обратно [в «Динамо»]. Из-за «Анжи» как раз. Я был благодарен и Сулейману [Керимову – бывшему владельцу «Анжи»], и всему руководству, поэтому я не стал наглеть и дальше идти и просить. Но такая история была.

– То есть тебе не хватило буквально пару месяцев, чтобы машину получить?

– Даже чуть-чуть больше. Там были очень крутые ребята, перед которыми лучше не светиться, что мне тоже такое позволили.

– Ты же ни одного матча за «Анжи» в итоге не сыграл, правильно?

– Нет, не сыграл. Правильно.

– Видишь, как ты невовремя туда перешел.

– Перешел-то я вовремя, но они играть стали плохо и пропускать от всех. А команда сумасшедшая вообще была.

  • 10 июля 2013 года «Анжи» объявил о покупке Кокорина за 19 миллионов евро.
  • Уже 16 августа форвард вернулся в «Динамо» за аналогичную сумму.
  • Махачкалинский клуб сменил трансферную стратегию и решил расстаться со всеми дорогостоящими футболистами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Анжи Динамо Кокорин Александр
Комментарии (9)
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моэм
1587360989
Страшно далеки они от народа , эти жлобы из Газпрома...люди последний хрен без соли доедают , а буржуй рассуждает про Бугатти ценой в десятки миллионов...неужели события столетней давности начисто выветрились из мозгов?...но остались люди которые могут и напомнить.
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altezzik
1587363163
Мечта детская. Пора мечтать о высоком. Взрослый уже дядя.
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paracetamol
1587365288
Будет тебе Бугайти на нарах!
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SPACE TRUCKIN
1587365809
понты и жлобство....
Ответить
New Life
1587369416
Ешь ананасы, рябчиков жуй...
Ответить
житель СПб
1587397366
Подарите ему чупа-чупс!
Ответить
zigbert
1587403068
Вся система поощрений исходит из того что у богатых клубов всегда в наличии подобные предложения. Деньгами сорят особенно когда их много.
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Hektor 84
1587418649
Кокоша сказочный долбоящер!!! Лучше бы ты мечтал чтоб у тебя мозги на место встали. Если они конечно есть. Чтоб башкой уже своей думать начал. Уже не маленький. Пора бы.
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