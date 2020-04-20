Кокорин: «Бугатти» – моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины за переход, но мне не хватило несколько месяцев»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как в 2013 году рассчитывал получить автомобиль марки Bugatti после трансфера из «Динамо» в «Анжи».

– «Бугатти» – это моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины, да. И у меня была очень интересная история, но я не могу ее рассказать. Скажу только, что был очень близок к ней.

– Это тебе, видимо, давали как премию?

– Да.

– За первый хет-трик? Или за первые 10 голов?

– Нет, просто за переход. Видишь, я продался за машину.

– Так тебе дали машину в итоге?

– Так получилось, что у меня остался большой контракт из-за того, что я вернулся обратно [в «Динамо»]. Из-за «Анжи» как раз. Я был благодарен и Сулейману [Керимову – бывшему владельцу «Анжи»], и всему руководству, поэтому я не стал наглеть и дальше идти и просить. Но такая история была.

– То есть тебе не хватило буквально пару месяцев, чтобы машину получить?

– Даже чуть-чуть больше. Там были очень крутые ребята, перед которыми лучше не светиться, что мне тоже такое позволили.

– Ты же ни одного матча за «Анжи» в итоге не сыграл, правильно?

– Нет, не сыграл. Правильно.

– Видишь, как ты невовремя туда перешел.

– Перешел-то я вовремя, но они играть стали плохо и пропускать от всех. А команда сумасшедшая вообще была.