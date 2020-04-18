Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Кокорин: «Суарес – неуклюжий нападающий, что с него взять?»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин назвал любимого нападающего, а также высказался о других звездах футбола.

    «Левандовски очень хорош, но «Бавария» – машина. Мне нравятся парни, которые [забивают] не за счет того, что команда суперсильная. А [нравятся] именно ребята, которые сами все создают и делают.

    У меня просто такой стиль любимый: ребята, которые могут обвести и забить. Такой был Роналдо единственный. Мне кажется, таких сейчас нет.

    Есть куча супербомбардиров, таких как Суарес: он неуклюжий, бегает, спотыкается, но в итоге он забил два и отдал. Ну что с него взять?» – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • Уругваец Луис Суарес выступает за «Барселону».
    • В составе испанцев форвард выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула, а также Лигу чемпионов.
    • Ранее он играл за английский «Ливерпуль» и нидерландский «Аякс».

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2020 23:30
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +808

      Benifacto 6 минут назад

      им че там разрешили наркотики на самоизоляции принимать?
      Рональдо единственный?кто обводил?еще и забивал!) саня санечка санек ты просто исключительный!!!тебя явно боженька поцеловал....
      нада эту хохму обязательно рассказать парням на игре если не слышали))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2224

      alarm 22 минуты назад

      эта суаресная рыла 3х игроков зенита поломала в разное время, и всегда подлым образом, исподтишка, как самый последний хряк из тарасофки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      GreyDM 26 минут назад

      Суарес: "Кокорин-неуклюжая фамилия,а футболиста такого я ваще не знаю)))"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Proker 1 час назад

      Ну вы молодцы,место своих поддержать наоборот критиковать проще,что за народ пошел,не хочу Сашу оправдать и критиковать,он мне не брать и не сват, тоже человек как и мы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2497

      playsh 1 час назад

      Кокор,вот ты не спотыкаешься,"уклюжий",а х..ер..ли от тебя толку,уже на носу тридцатник.Пошёл бы лучше палец сосать или ещё чего послаще.
      Кого критикуешь,сопля невзрачная,тебе по уровню только Дзюбло можно обсерать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2303

      mutabor0992 2 часа назад

      Да сашуля про мозг не слышал никогда...Где ты и где Суарес.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru