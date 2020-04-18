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Кокорин: «Суарес – неуклюжий нападающий, что с него взять?»

18 апреля 2020, 23:30
26

Форвард «Сочи» Александр Кокорин назвал любимого нападающего, а также высказался о других звездах футбола.

«Левандовски очень хорош, но «Бавария» – машина. Мне нравятся парни, которые [забивают] не за счет того, что команда суперсильная. А [нравятся] именно ребята, которые сами все создают и делают.

У меня просто такой стиль любимый: ребята, которые могут обвести и забить. Такой был Роналдо единственный. Мне кажется, таких сейчас нет.

Есть куча супербомбардиров, таких как Суарес: он неуклюжий, бегает, спотыкается, но в итоге он забил два и отдал. Ну что с него взять?» – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

  • Уругваец Луис Суарес выступает за «Барселону».
  • В составе испанцев форвард выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула, а также Лигу чемпионов.
  • Ранее он играл за английский «Ливерпуль» и нидерландский «Аякс».

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Кокорин Александр Суарес Луис
Комментарии (26)
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mutabor0992
1587242360
Да сашуля про мозг не слышал никогда...Где ты и где Суарес.
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Plyash
1587242913
Кокор,вот ты не спотыкаешься,"уклюжий",а х..ер..ли от тебя толку,уже на носу тридцатник.Пошёл бы лучше палец сосать или ещё чего послаще. Кого критикуешь,сопля невзрачная,тебе по уровню только Дзюбло можно обсерать.
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Proker
1587244524
Ну вы молодцы,место своих поддержать наоборот критиковать проще,что за народ пошел,не хочу Сашу оправдать и критиковать,он мне не брать и не сват, тоже человек как и мы.
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Makaweli
1587250055
Придурок
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SaveAS
1587254059
И не стремно такое говорить? Если Суарез неуклюжий, то простите кто тогда Кокорин? Говно собачье, что валяется штрафной площади соперника?!
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Бухбух
1587269316
Суарес: "Кокорин? А, это который в тюрьме сидел?"
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Viper for CSKA
1587270456
Была вероятность, что тюрьма сделает его умнее. Не сработало. Любую хрень готов нести, лишь бы внимание к своей персоне привлечь. Суарес даже не знает, кто такой Кокорин, но "моська лает на слона".
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Соарес
1587273681
Лучше бы молчал
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Каратель помойников
1587275165
Именно поэтому что один неуклюжий играет в топ клубе,а виртуоз стула в топ попе
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Мага 13
1587282649
эх, Саня, не научили по ходу тебя на тюрьме за базаром следить, несёшь всякую ересь... вспоминается один диалог из старого фильма, вот примерно тот же уровень: "— Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын. — Так он болгарин. — Да? А какая разница?"
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