Кокорин: «Суарес – неуклюжий нападающий, что с него взять?»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин назвал любимого нападающего, а также высказался о других звездах футбола.

«Левандовски очень хорош, но «Бавария» – машина. Мне нравятся парни, которые [забивают] не за счет того, что команда суперсильная. А [нравятся] именно ребята, которые сами все создают и делают.

У меня просто такой стиль любимый: ребята, которые могут обвести и забить. Такой был Роналдо единственный. Мне кажется, таких сейчас нет.

Есть куча супербомбардиров, таких как Суарес: он неуклюжий, бегает, спотыкается, но в итоге он забил два и отдал. Ну что с него взять?» – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.