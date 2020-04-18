Кокорин: «Суарес – неуклюжий нападающий, что с него взять?»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин назвал любимого нападающего, а также высказался о других звездах футбола.
«Левандовски очень хорош, но «Бавария» – машина. Мне нравятся парни, которые [забивают] не за счет того, что команда суперсильная. А [нравятся] именно ребята, которые сами все создают и делают.
У меня просто такой стиль любимый: ребята, которые могут обвести и забить. Такой был Роналдо единственный. Мне кажется, таких сейчас нет.
Есть куча супербомбардиров, таких как Суарес: он неуклюжий, бегает, спотыкается, но в итоге он забил два и отдал. Ну что с него взять?» – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.
- Уругваец Луис Суарес выступает за «Барселону».
- В составе испанцев форвард выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула, а также Лигу чемпионов.
- Ранее он играл за английский «Ливерпуль» и нидерландский «Аякс».
Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна