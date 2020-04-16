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    «Интер» купил для Италии миллион масок

    «Интер» оплатил поставку миллиона защитных масок, которые Департамент гражданской защиты Италии должен распределить по регионам. Первая партия в количестве 200 тысяч штук уже распространяется.

    Остальная часть прибудет вскоре из Китая при содействии посольства Италии в Китайской Народной Республике.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру умерло от инфекции более 140000 человек.
    • «Интер» в Серии А идет третьим.

    Источник: официальный сайт «Интера»

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3900

      САДЫЧОК 12 минут назад

      А , у нас Дзюба , Газзаев Терешкова , Путин не купили !

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