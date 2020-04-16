«Интер» купил для Италии миллион масок

«Интер» оплатил поставку миллиона защитных масок, которые Департамент гражданской защиты Италии должен распределить по регионам. Первая партия в количестве 200 тысяч штук уже распространяется.

Остальная часть прибудет вскоре из Китая при содействии посольства Италии в Китайской Народной Республике.