«Интер» купил для Италии миллион масок

А , у нас Дзюба , Газзаев Терешкова , Путин не купили !
«Интер» оплатил поставку миллиона защитных масок, которые Департамент гражданской защиты Италии должен распределить по регионам. Первая партия в количестве 200 тысяч штук уже распространяется.
Остальная часть прибудет вскоре из Китая при содействии посольства Италии в Китайской Народной Республике.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру умерло от инфекции более 140000 человек.
- «Интер» в Серии А идет третьим.