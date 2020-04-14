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  • «Потрясающий проход». Лига Европы вспомнила гол Дзюбы за «Спартак» в ворота «Порту» в честь его девятилетия

«Потрясающий проход». Лига Европы вспомнила гол Дзюбы за «Спартак» в ворота «Порту» в честь его девятилетия

14 апреля 2020, 21:15
14

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала видео гола бывшего форварда «Спартака» Артема Дзюбы в ворота «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2010/11. Мячу исполнилось девять лет.

«Артем Дзюба. Потрясающий сольный проход из 2011 года», – написал УЕФА.

  • Тот матч «Спартак» проиграл со счетом 2:5.
  • Встречу обслуживал нынешний глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи.
  • Помимо гола, Дзюба в том матче сделал результативный пас на Ари.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Спартак Порту Дзюба Артем
Комментарии (14)
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G.P.
1586889302
Ух ты, ё-моё. Как классно всё сделал. Что-то и не помню такого гола.
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3a zenit
1586894403
почему он в мерзотной хрюкающе-свинячей форме?Дзюба это зенит!
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Sky Spartak
1586894702
Хороший тогда Спартак Карп сделал.....Игра классная была у команды...
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portero
1586895970
о как ,поживее чем сейчас двигался...
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New Life
1586898543
Тогда еще бегал и между корявых протаскивал, а теперь в сините загнил.
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vka1970
1586907599
Гол хороший, спору нет.Как и движение и мысль.Куда всё это делось после перехода в Спб ? Наверное Халк с собою увёз и теперь в других Дзюб попадает с разным успехом.Смех смехом, но в одну и ту же воду, дважды не вступишь.Такого игрочишка уже давно не показывает.
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Диктор
1586924266
И где все это сейчас ? Газпром высосал наверно.
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SPACE TRUCKIN
1586930932
я и забыл,что у Дзюбы дриблинг был ...(( еще бы тот матч выиграли 5:2,а не проиграли...
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zigbert
1586962412
Хороший дриблинг. Сейчас такого от него не увидишь.
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johnyFCSM
1587226059
алекс макгиди. ностальгия. хороший был состав
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