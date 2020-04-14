«Потрясающий проход». Лига Европы вспомнила гол Дзюбы за «Спартак» в ворота «Порту» в честь его девятилетия

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала видео гола бывшего форварда «Спартака» Артема Дзюбы в ворота «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2010/11. Мячу исполнилось девять лет.
«Артем Дзюба. Потрясающий сольный проход из 2011 года», – написал УЕФА.
- Тот матч «Спартак» проиграл со счетом 2:5.
- Встречу обслуживал нынешний глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи.
- Помимо гола, Дзюба в том матче сделал результативный пас на Ари.
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Источник: твиттер УЕФА