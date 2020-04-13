AS: «Реал» ищет замену Каземиро. Один из вариантов – Канте

«Реал» хочет найти футболиста, который в случае необходимости сможет заменить бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщает AS.
По информации источника, в список мадридского клуба вошли три игрока, а именно: Н’Голо Канте («Челси»), Бубакари Сумаре («Лилль») и Эдуарду Камавинга («Ренн»).
- В текущем сезоне 29-летний Канте провел 22 матча и забил три гола. Его контракт с «Челси» действует до 2023 года.
- 21-летний Сумаре отыграл за «Лилль» 30 матчей и отдал один голевой пас. Его соглашение в силе до 2022 года.
- Что касается Камавинги, то 17-летний футболист провел в составе «Ренна» 36 матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи. Его контракт действует до 2022 года.
Источник: AS