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    AS: «Реал» ищет замену Каземиро. Один из вариантов – Канте

    «Реал» хочет найти футболиста, который в случае необходимости сможет заменить бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщает AS.

    По информации источника, в список мадридского клуба вошли три игрока, а именно: Н’Голо Канте («Челси»), Бубакари Сумаре («Лилль») и Эдуарду Камавинга («Ренн»).

    • В текущем сезоне 29-летний Канте провел 22 матча и забил три гола. Его контракт с «Челси» действует до 2023 года.
    • 21-летний Сумаре отыграл за «Лилль» 30 матчей и отдал один голевой пас. Его соглашение в силе до 2022 года.
    • Что касается Камавинги, то 17-летний футболист провел в составе «Ренна» 36 матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи. Его контракт действует до 2022 года.

    Источник: AS

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