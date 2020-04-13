AS: «Реал» ищет замену Каземиро. Один из вариантов – Канте

«Реал» хочет найти футболиста, который в случае необходимости сможет заменить бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в список мадридского клуба вошли три игрока, а именно: Н’Голо Канте («Челси»), Бубакари Сумаре («Лилль») и Эдуарду Камавинга («Ренн»).