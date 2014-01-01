«Зенит» в день космонавтики составил символическую сборную из Юриев. Лодыгин – в составе

Пресс-служба «Зенита» поздравила всех с днем космонавтики и опубликовала символическую сборную из Юриев. Она доступна ниже.

В составе, например, оказался вратарь Юрий Лодыгин, который брал с «Зенитом» РПЛ и сейчас выступает в «Арсенале».