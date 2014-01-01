«Зенит» в день космонавтики составил символическую сборную из Юриев. Лодыгин – в составе

не своевременная статья. Нужно было сразу Лодыгина отправить в космос и уже Зениту было бы легче, как вспомнишь его косяки, то первое что приходит на ум: в космос его, в космос....
Пресс-служба «Зенита» поздравила всех с днем космонавтики и опубликовала символическую сборную из Юриев. Она доступна ниже.
В составе, например, оказался вратарь Юрий Лодыгин, который брал с «Зенитом» РПЛ и сейчас выступает в «Арсенале».
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.