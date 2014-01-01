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    «Зенит» в день космонавтики составил символическую сборную из Юриев. Лодыгин – в составе

    Пресс-служба «Зенита» поздравила всех с днем космонавтики и опубликовала символическую сборную из Юриев. Она доступна ниже.

    В составе, например, оказался вратарь Юрий Лодыгин, который брал с «Зенитом» РПЛ и сейчас выступает в «Арсенале».

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2370

      raritet 3 часа назад

      не своевременная статья. Нужно было сразу Лодыгина отправить в космос и уже Зениту было бы легче, как вспомнишь его косяки, то первое что приходит на ум: в космос его, в космос....

      1
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      Рейтинг: +3406

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Желудков !!!!
      Остальное г...

      0
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      Рейтинг: +16114

      DOCTOR PENALTY > Alekxei Z. 2 часа назад

      Жирков то всё-таки не г...., согласись...

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      Рейтинг: +3406

      Alekxei Z. > DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Согласен, но он всё же с конями ассоциируется

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      Рейтинг: +2617

      Черкизовский Кот 5 часов назад

      Видимо, включили вообще всех зенитовских Юриев, раз сюда попал игрок с 14 играми за клуб,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Бoрат 5 часов назад

      А чего это 12 апреля ? - НАШ ДЕНЬ 15 августа !!! Гыгыгы . Жду сборную звезд - ВПЕРЕД ЗЕНИТ !!!!!!! Гыгыгы.

      2
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      Рейтинг: +959

      Semushkin Roman Valerievi 6 часов назад

      Общеизвестный факт.... Когда впервые астронавты высадились на Луну первое что они увидели был флаг Зенита..... Удивлённые Армстронг и Олдрин даже взяли его на Землю ...и сейчас можно посмотреть на него в Национальном авиакосмическом Музее, в Вашингтоне.. Да и печенеги всегда наступали с флагом Зенита !

      3
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      Рейтинг: +420

      фанат джигурды > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Пушкин за Зенит болел.

      Он и с Дантесом стрелялся из-за того, что Дантес оскорбил его любимый клуб, сказав, что Страсбург вынесет этих питерских пешеходов 20:0.

      1
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      Рейтинг: +14167

      bset 6 часов назад

      Помню, пару лет назад Лодыркин был лучшим вратарем России по мнению зенитовских болельщиков. Намного лучше Акинфеева. Сейчас, наверное, в каком-нибудь топ-клубе легенда играет.

      3
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      Рейтинг: +1630

      Дедуктор 7 часов назад

      Спасибо Зениту! Напомнили о том что сегодня День Космонавтики. Великий день.
      А из зенитовских Юриев мне больше всего Юрий Желудков нравился.
      Два гола под копирку за шиворот Дасаеву. Как вчера это было. Воочию наблюдал. Странно, что сейчас забыли этот тактический прием. Который, по моему, придумал Эдуард Малофеев.

      1
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      Рейтинг: +2521

      Давид59 7 часов назад

      Загуменных перед авиакатастрофой должен был вернуться в Зенит. Тогдашнее футбольное руководство не разрешило переход. Наверху было виднее кто где имеет право играть. Что-то мне это всё напомнило

      0
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      Рейтинг: +2521

      Давид59 7 часов назад

      Ну вот Герасимова я бы сюда не ставил. Он хоть и чемпион 84-го года, но нападающий был слабый.

      0
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      Рейтинг: +649

      Spartak Piter 8 часов назад

      стыдно за немытых

      5
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      Рейтинг: +19521

      пьяныйхоровод > Spartak Piter 1 час назад

      С.ъ.е.б.и. с ума , убогий !

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