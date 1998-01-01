«Манчестер Юнайтед» – лидер сводной таблицы АПЛ за все сезоны. «Манчестер Сити» идет седьмым

Лидером всех сезонов АПЛ по числу набранных очков является «Манчестер Юнайтед». Команда набрала более 2000 баллов.

Также в тройке идут «Арсенал» и «Челси», имеющие на своем счету титулы. Замыкает 20-ку «Сток Сити».