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    «Манчестер Юнайтед» – лидер сводной таблицы АПЛ за все сезоны. «Манчестер Сити» идет седьмым

    Лидером всех сезонов АПЛ по числу набранных очков является «Манчестер Юнайтед». Команда набрала более 2000 баллов.

    Также в тройке идут «Арсенал» и «Челси», имеющие на своем счету титулы. Замыкает 20-ку «Сток Сити».

    • Лига основана в 1992 году.
    • Сейчас в ней лидирует «Ливерпуль».
    • Текущий сезон приостановлен на неопределенный срок.

    Источник: сообщество «PRO Английский футбол» в VK

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2192

      solodealer 14 минут назад

      Отстой. Для любителей нафталина. ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ЛИГЕ (АПЛ) БУДЕТ 30 ЛЕТ!!! К чему пускать сопли по "листве давно ушедших лет"?
      Давайте ещё вспоминм, что до АПЛ в собственно чемпионате Англии первым чемпионом, ПРОШЕДШИМ ВЕСЬ ТУРНИР БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ, был "великолепный "..." ПРЕСТОН НОРТ ЭНД")))
      И..где сейчас этот Престон...? Аууууу))))
      Очень напоминает нынешнюю гордость за то, что "мы были первыми в космосе"... в 1961 году))) Никто уже и не вспоминает, что американцы слетали туда же ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, были первыми НА ЛУНЕ (!!!), куда мы ...так и не стартанули..., а сегодня они ГЛАСНО ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЁТУ НА МАРС...В то время , как у нас "Роскосмос" продолжает тупо "зарабатывать на откатах за вечное строительство наземных устаревших объектов... И гордится ркетными двигателями РД-170, которые сделали в СССР в 70-х прошлого века...

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      Рейтинг: +9719

      Cules2013 24 минуты назад

      Чем бы дитя не тешилось

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      Рейтинг: +2192

      solodealer > Cules2013 14 минут назад

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