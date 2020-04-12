Кузяев посоветовал «Легенду №17» и еще три фильма на время самоизоляции

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев предложил болельщикам свой топ фильмов на время самоизоляции. В нем оказалась российская картина «Легенда №17».
Также Кузяев рекомендует посмотреть «12 друзей Оушена», «Начало» и «Гладиатор». Комментарий игрока к каждому фильму доступен ниже.
- Сезон РПЛ не возобновится раньше 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Зенита»