Кузяев посоветовал «Легенду №17» и еще три фильма на время самоизоляции

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев предложил болельщикам свой топ фильмов на время самоизоляции. В нем оказалась российская картина «Легенда №17».

Также Кузяев рекомендует посмотреть «12 друзей Оушена», «Начало» и «Гладиатор». Комментарий игрока к каждому фильму доступен ниже.

Сезон РПЛ не возобновится раньше 31 мая из-за пандемии коронавируса.

По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.