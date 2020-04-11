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  • Экс-тренер «Краснодара» и «Шахтера» Сг Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Если считаете иначе, приезжайте, докажите»

Экс-тренер «Краснодара» и «Шахтера» Сг Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Если считаете иначе, приезжайте, докажите»

11 апреля 2020, 23:45
14

Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев сравнил уровни чемпионатов Белоруссии и России. Он не согласен, что белорусский турнир уступает.

– Сейчас чемпионат Беларуси транслируется и в России. Многие специалисты, тренеры и бывшие футболисты плохо отзываются о первенстве. Вы понимаете, почему они так говорят?

– Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет.

Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается.

  • В России Ташуев тренировал, в частности, «Краснодар».
  • С «Шахтером» Ташуев участвовал в еврокубках.
  • Белоруссия – единственная страна Европы, где сейчас в условиях пандемии играют профессионально в футбол.

Источник: by.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Шахтер Ташуев Сергей
Комментарии (14)
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GoldPlayFIFARus9
1586646651
А чё приезжать и доказывать? Таблица коэффициентов УЕФА вам в помощь. Можете посмотреть кол-во клубов у белорусов и у России. Из недавнего что вспоминается: Зенит 8-1 Динамо Минск Зенит 2-2 БАТЭ БАТЭ 0-2 Зенит. И зачем приезжать и что-то в товарках доказывать? Выходите на Евро арену, там и сыграем. Всегда забавляло как Моська на слона лает. P.S.: Ничего против Белоруссии не имею
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zadira56
1586649919
Это тренер типа Аверьянова. Куда не придет-везде разруха.И зовут таких чисто для распила)))
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кран
1586669374
Если сравнивать с ПФЛ, возможно и сильнее...
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Play
1586669568
Это, конечно, межгалактический бред. И ехать никуда не надо, достаточно включить телевизор и посмотреть качество игры и результативность турнира, про выступления в еврокубках белорусских команд я вообще молчу.
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фанат джигурды
1586673921
В Еврокубках беларускiя команды прямо всех подряд рвут, а сборная на ЧЕ и ЧМ всегда из группы выходит)))))))))))))))) Походу бульбы подмороженной переел.
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кто там
1586674470
Читаю комменты и испытываю испанский стыд) Ташуев конечно перегнул на счёт силы чемпионатов(РФПЛ всё же считаю чуток посильнее), но в остальном то он прав! Столько денег вбухано, такие зарплаты убогим нашим футболистам, а толку то)?
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Lester84
1586675726
Я конечно понимаю, что уровень РПЛ в последние годы снизился. Но в Беларуси уровень - просто днище. Несколько матчей смотрел - что игроки принять мяч не могут, отскакивает от них как от деревяшек, что издалека пробить по воротам не могут, немногочисленные корявые голы в основном забиваются в суматохе с пары метров от ворот. Легионеры играют не лучше самих белорусов. Да еще и газоны - только картоху сажать, аж пыль летит когда бегут. О каком уровне он говорит?
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Олегенс
1586676823
Бред сивой кобылы...
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Соарес
1586722480
Дурачек
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GreyDM
1586813439
"Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного."-это улыбнуло,особенно про стадионы)))
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