Экс-тренер «Краснодара» и «Шахтера» Сг Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Если считаете иначе, приезжайте, докажите»

Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев сравнил уровни чемпионатов Белоруссии и России. Он не согласен, что белорусский турнир уступает.

– Сейчас чемпионат Беларуси транслируется и в России. Многие специалисты, тренеры и бывшие футболисты плохо отзываются о первенстве. Вы понимаете, почему они так говорят?

– Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет.

Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается.