Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Экс-тренер «Краснодара» и «Шахтера» Сг Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Если считаете иначе, приезжайте, докажите»

    Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев сравнил уровни чемпионатов Белоруссии и России. Он не согласен, что белорусский турнир уступает.

    – Сейчас чемпионат Беларуси транслируется и в России. Многие специалисты, тренеры и бывшие футболисты плохо отзываются о первенстве. Вы понимаете, почему они так говорят?

    – Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

    По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет.

    Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

    В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается.

    • В России Ташуев тренировал, в частности, «Краснодар».
    • С «Шахтером» Ташуев участвовал в еврокубках.
    • Белоруссия – единственная страна Европы, где сейчас в условиях пандемии играют профессионально в футбол.

    Источник: by.tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2020 23:45
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10269

      Garrincha58 32 минуты назад

      а он в некотором смысле прав! такие огромные траты, а выхлоп такой же как и в бедной Белоруссии и ещё смешнее Украина то сильней могучей и сверхдержавной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Олегенс 1 час назад

      Бред сивой кобылы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4720

      Lester84 1 час назад

      Я конечно понимаю, что уровень РПЛ в последние годы снизился. Но в Беларуси уровень - просто днище. Несколько матчей смотрел - что игроки принять мяч не могут, отскакивает от них как от деревяшек, что издалека пробить по воротам не могут, немногочисленные корявые голы в основном забиваются в суматохе с пары метров от ворот. Легионеры играют не лучше самих белорусов. Да еще и газоны - только картоху сажать, аж пыль летит когда бегут. О каком уровне он говорит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      кто там 1 час назад

      Читаю комменты и испытываю испанский стыд)

      Ташуев конечно перегнул на счёт силы чемпионатов(РФПЛ всё же считаю чуток посильнее), но в остальном то он прав!
      Столько денег вбухано, такие зарплаты убогим нашим футболистам, а толку то)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      фанат джигурды 2 часа назад

      В Еврокубках беларускiя команды прямо всех подряд рвут, а сборная на ЧЕ и ЧМ всегда из группы выходит))))))))))))))))

      Походу бульбы подмороженной переел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1945

      Axe111 2 часа назад

      Хоть у нас и чр помойка конечно,но чр Беларуси это просто пздц))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      Play 3 часа назад

      Это, конечно, межгалактический бред. И ехать никуда не надо, достаточно включить телевизор и посмотреть качество игры и результативность турнира, про выступления в еврокубках белорусских команд я вообще молчу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +323

      кран 3 часа назад

      Если сравнивать с ПФЛ, возможно и сильнее...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      DMитрий 6 часов назад

      Я, Сергей Ташуев под непонятной аббревиатурой Сг всем вещаю: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Если считаете иначе, приезжайте, докажите. Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор... Глеб, Глеб да подожди ты! Не уходи, поддержи меня! Мы вместе эти таблетки жрали! Барбара Стрейзанд, уху, уху...!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      zhuravlevartem 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

      -5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru