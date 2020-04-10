Рассказов: «Если не доигрывать сезон РПЛ, то как тогда распределять места?»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов порассуждал о возможных сценариях возобновления сезона РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры. Кто бы что ни говорил, но всe же с эмоциональной точки зрения товарняки и официальные матчи – две большие разницы. Но скажут выходить на поле, выйдем, наше дело маленькое.

С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать. Понятно, что легче довести дело до конца, чтобы не было лишних вопросов», – сказал Рассказов.