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    Рассказов: «Если не доигрывать сезон РПЛ, то как тогда распределять места?»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов порассуждал о возможных сценариях возобновления сезона РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

    «Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры. Кто бы что ни говорил, но всe же с эмоциональной точки зрения товарняки и официальные матчи – две большие разницы. Но скажут выходить на поле, выйдем, наше дело маленькое.

    С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать. Понятно, что легче довести дело до конца, чтобы не было лишних вопросов», – сказал Рассказов.

    • Пауза в РПЛ продлится как минимум до 31 мая.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Sportbox

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    10.04.2020 12:23
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76045

      zigbert 8 часов назад

      Можно приводить различные доводы,но вопрос пока остается открытым. Сейчас главное остановить распространение эпидемии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12660

      vka1970 15 часов назад

      Эх Коля, тут тугодумы из РФС и УЕФА не знают как данную проблему решить, а ты вона как на что замахнулся.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22146

      oyabun 17 часов назад

      Не забывайте про телезрителей, Коля. Многие сейчас вынужденно сидят дома. Для них и играйте.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +633

      Cleaner 17 часов назад

      Рассказов: "Если не доигрывать сезон РПЛ, то как тогда распределять места?"
      Да простым ГОЛОСОВАНИЕМ среди болельщиков!..)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22146

      oyabun > Cleaner 17 часов назад

      Поддерживаю! ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 > Cleaner 17 часов назад

      Может быть тогда и следующий чемпионат не играть, а просто
      проголосовать болельщикам, расставив клубы по местам и всё?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +633

      Cleaner > oyabun 10 часов назад

      Я знал, что Спартачи поддержат!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2188

      solodealer 17 часов назад

      Тебе, Коля, не понятно, по какой причине чемпионат, возможно, не будет доигран?
      Да потому, Коля, что весь ваш рпл-вский "футбол" не стОит и пары жизней, потерянных из за К-вируса...А их, Коля, уже СОТНИ... И, увы: сотни ПОКА...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      СвинкаСправедливости > solodealer 16 часов назад

      Кто сказал, что его нельзя доиграть после эпидемии?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2819

      Борат 18 часов назад

      рылов надо в пердив слить - пускай там с торпедой мужеложское дерби гоняют !
      позор пищевику !
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 > Борат 17 часов назад

      РФС не может определиться как поступить в сложившейся
      ситуации. Если обнулить чемпионат, как будто его не было или объявить результаты по настоящему состоянию, то УЕФА
      против и заявляет, что этим лигам не видать ЕК, остается одно-
      доигрывать, но когда и как, вот вопрос.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 > vladimir-7 17 часов назад

      Кроме этих проблем, нужно решить, кого оставлять в РПЛ, а кого отправлять в ПФЛ, вот еще одна головная
      боль у РФС и РПЛ.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2819

      Борат > vladimir-7 16 часов назад

      нужно доигрывать этот сезон хоть в сентябре-октябре.
      если что-то и урезать, так сезон следующий!
      стыдно же за пищевик !
      гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 > Борат 12 часов назад

      Если окончить этот сезон в ноябре, то следующий
      сезон нужно начинать весной, а это значит, что нужно
      переходить на систему весна-осень. Шансы выскочить
      в ФНЛ есть у нижней половины команд РПЛ, включая
      и твою "любимую".

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