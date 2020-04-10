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  • Рассказов: «Если не доигрывать сезон РПЛ, то как тогда распределять места?»

Рассказов: «Если не доигрывать сезон РПЛ, то как тогда распределять места?»

10 апреля 2020, 12:23
10

Защитник «Спартака» Николай Рассказов порассуждал о возможных сценариях возобновления сезона РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры. Кто бы что ни говорил, но всe же с эмоциональной точки зрения товарняки и официальные матчи – две большие разницы. Но скажут выходить на поле, выйдем, наше дело маленькое.

С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать. Понятно, что легче довести дело до конца, чтобы не было лишних вопросов», – сказал Рассказов.

  • Пауза в РПЛ продлится как минимум до 31 мая.
  • В чемпионате осталось провести восемь туров.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (10)
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oyabun
1586515579
Не забывайте про телезрителей, Коля. Многие сейчас вынужденно сидят дома. Для них и играйте.
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vka1970
1586520228
Эх Коля, тут тугодумы из РФС и УЕФА не знают как данную проблему решить, а ты вона как на что замахнулся.
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zigbert
1586545395
Можно приводить различные доводы,но вопрос пока остается открытым. Сейчас главное остановить распространение эпидемии.
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