Защитник «Зенита» Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей мечте снова сыграть за сборную Бразилии.

«Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я также мечтаю вернуться в сборную Бразилии, но для начала нужно добиться поставленных целей с «Зенитом».

Мы на правильном пути, и вся команда сфокусирована на достижении успеха. Мы хорошо играем, и я верю, что если команда продолжит выкладываться по максимуму, то возьмет чемпионство», – сказал Сантос.