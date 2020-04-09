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  • Защитник «Зенита» Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

Защитник «Зенита» Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

9 апреля 2020, 10:00
3

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей мечте снова сыграть за сборную Бразилии.

«Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я также мечтаю вернуться в сборную Бразилии, но для начала нужно добиться поставленных целей с «Зенитом».

Мы на правильном пути, и вся команда сфокусирована на достижении успеха. Мы хорошо играем, и я верю, что если команда продолжит выкладываться по максимуму, то возьмет чемпионство», – сказал Сантос.

  • Игрок «Зенита» провел один матч за бразильскую сборную в 2016 году.
  • В составе петербургской команды Сантос сделал три ассиста в 30 матчах.

Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (3)
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Волька
1586418673
Все бомжи хотят играть с сборной.Дожили
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valkam72
1586448287
Пока играешь в бомжеклубе - про сборную забудь
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Hektor 84
1586454923
Играл бы в Европе может и попал бы в сборную.
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