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    Защитник «Зенита» Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

    Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей мечте снова сыграть за сборную Бразилии.

    «Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я также мечтаю вернуться в сборную Бразилии, но для начала нужно добиться поставленных целей с «Зенитом».

    Мы на правильном пути, и вся команда сфокусирована на достижении успеха. Мы хорошо играем, и я верю, что если команда продолжит выкладываться по максимуму, то возьмет чемпионство», – сказал Сантос.

    • Игрок «Зенита» провел один матч за бразильскую сборную в 2016 году.
    • В составе петербургской команды Сантос сделал три ассиста в 30 матчах.

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      Волька 1 час назад

      Все бомжи хотят играть с сборной.Дожили

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