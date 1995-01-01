Защитник «Зенита» Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

Все бомжи хотят играть с сборной.Дожили
Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей мечте снова сыграть за сборную Бразилии.
«Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я также мечтаю вернуться в сборную Бразилии, но для начала нужно добиться поставленных целей с «Зенитом».
Мы на правильном пути, и вся команда сфокусирована на достижении успеха. Мы хорошо играем, и я верю, что если команда продолжит выкладываться по максимуму, то возьмет чемпионство», – сказал Сантос.
- Игрок «Зенита» провел один матч за бразильскую сборную в 2016 году.
- В составе петербургской команды Сантос сделал три ассиста в 30 матчах.