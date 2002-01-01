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    Calciomercato: «Ювентус» договорился с Дибалой о продлении контракта

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в скором времени заключит с клубом новый контракт.

    По информации Calciomercato, стороны подпишут соглашение, рассчитанное до лета 2024 или 2025 года.

    При этом зарплата аргентинца вырастет до 12 миллионов евро за сезон.

    • 26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
    • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      Вит65 1 час назад

      Норм нап. Все при нем. Если выбирать между Дибалой и Пьяничем, я бы поддержал кандидатуру Дибалы на пролонгацию контракта. Руководству +++

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