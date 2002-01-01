Calciomercato: «Ювентус» договорился с Дибалой о продлении контракта

Норм нап. Все при нем. Если выбирать между Дибалой и Пьяничем, я бы поддержал кандидатуру Дибалы на пролонгацию контракта. Руководству +++
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в скором времени заключит с клубом новый контракт.
По информации Calciomercato, стороны подпишут соглашение, рассчитанное до лета 2024 или 2025 года.
При этом зарплата аргентинца вырастет до 12 миллионов евро за сезон.
- 26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В активе форварда 216 матчей, 91 гол и 36 ассистов.
- Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.