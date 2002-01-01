Calciomercato: «Ювентус» договорился с Дибалой о продлении контракта

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в скором времени заключит с клубом новый контракт.

По информации Calciomercato, стороны подпишут соглашение, рассчитанное до лета 2024 или 2025 года.

При этом зарплата аргентинца вырастет до 12 миллионов евро за сезон.