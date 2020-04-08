Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения

Прекрасно помню дебют Игоря в чемпионате в матче с Крыльями. Тогда ещё комментатор перед пенальти сказал с досадой, мол, жаль, что дебют юного голкипера испорчен. А Игорь уверенно взял удар Каряки. Уже тогда я понял, что Акинфеев станет звездой. 17 лет прошло уже...
Твиттер сборной России поздравил бывшего вратаря национальной команды Игоря Акинфеева с 34-летием.
«Давайте просто похлопаем легенде», – поздравила вратаря пресс-служба сборной.
- Акинфеев выступал в составе сборной России с 2003 года и сыграл в 111 матчах.
- После ЧМ-2018 он объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Игорю Акинфееву – 34. Давайте просто похлопаем легенде. #НашиПарни pic.twitter.com/Lwc8hezQjd— Сборная России (@TeamRussia) April 8, 2020