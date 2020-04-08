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    Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения

    Твиттер сборной России поздравил бывшего вратаря национальной команды Игоря Акинфеева с 34-летием.

    «Давайте просто похлопаем легенде», – поздравила вратаря пресс-служба сборной.

    • Акинфеев выступал в составе сборной России с 2003 года и сыграл в 111 матчах.
    • После ЧМ-2018 он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

    Источник: Твиттер сборной России

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    08.04.2020 10:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2564

      Черкизовский Кот 15 часов назад

      Прекрасно помню дебют Игоря в чемпионате в матче с Крыльями. Тогда ещё комментатор перед пенальти сказал с досадой, мол, жаль, что дебют юного голкипера испорчен. А Игорь уверенно взял удар Каряки. Уже тогда я понял, что Акинфеев станет звездой. 17 лет прошло уже...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10097

      KLIM777 20 часов назад

      Уже 34! А ведь недавно было 18)

      Мог бы еще играть за сборную

      1
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      Рейтинг: +68

      Inkvizitor@ > KLIM777 19 часов назад

      как сейчас помню его дебют в 17 лет

      1
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      ...
      Рейтинг: +10097

      KLIM777 > Inkvizitor@ 14 часов назад

      точно! 17 было ему в дебютном матче

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