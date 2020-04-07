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    Daily Mail: «МЮ» потеряет 131 миллион в случае отмены сезона, «Сити» – 123 миллиона

    Daily Mail подсчитал, сколько денег потеряют клубы АПЛ из-за возможной отмены сезона.

    Самые большие потери ожидают «Манчестер Юнайтед» – 116,4 миллиона фунтов (около 131 миллиона евро). На втором месте по предполагаемым потерям находится «Манчестер Сити» – 109,3 миллион фунтов (123 миллиона евро). Третье место занимает «Ливерпуль» – 102,6 миллиона фунтов (116 миллионов евро).

    «Манчестер Юнайтед» отказался участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест

    Источник: Daily Mail

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    07.04.2020 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +694

      Тони Монтана Б 17 часов назад

      Мда уж. Но клубы, такие сильные, выживут. Что не сказать про народ нашей страны...

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