Daily Mail: «МЮ» потеряет 131 миллион в случае отмены сезона, «Сити» – 123 миллиона

Daily Mail подсчитал, сколько денег потеряют клубы АПЛ из-за возможной отмены сезона.

Самые большие потери ожидают «Манчестер Юнайтед» – 116,4 миллиона фунтов (около 131 миллиона евро). На втором месте по предполагаемым потерям находится «Манчестер Сити» – 109,3 миллион фунтов (123 миллиона евро). Третье место занимает «Ливерпуль» – 102,6 миллиона фунтов (116 миллионов евро).

«Манчестер Юнайтед» отказался участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест