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    Безуглов: «Туберкулез в тысячи раз сложнее любого коронавируса. Футболисты без части легкого играли, никаких проблем»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов сопоставил тяжесть коронавирусной инфекции с туберкулезом. Последствия второго более чувствительны, по словам доктора.

    «Поскольку инфекция абсолютно новая, появилась только в декабре прошлого года, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лeгкие сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всe только началось, откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт, – факт.

    Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лeгкого играли, никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулeз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта, не в футболе. Хотя и в футболе, что далеко за примерами ходить, Тиаго Силва в «Динамо» тяжeлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулeз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Пауло Дибалы», – считает Безуглов.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
    • Из-за пандемии приостановили евросезон.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: «Чемпионат»

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