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  • Безуглов: «Туберкулез в тысячи раз сложнее любого коронавируса. Футболисты без части легкого играли, никаких проблем»

Безуглов: «Туберкулез в тысячи раз сложнее любого коронавируса. Футболисты без части легкого играли, никаких проблем»

5 апреля 2020, 15:35
7

Врач сборной России Эдуард Безуглов сопоставил тяжесть коронавирусной инфекции с туберкулезом. Последствия второго более чувствительны, по словам доктора.

«Поскольку инфекция абсолютно новая, появилась только в декабре прошлого года, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лeгкие сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всe только началось, откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт, – факт.

Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лeгкого играли, никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулeз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта, не в футболе. Хотя и в футболе, что далеко за примерами ходить, Тиаго Силва в «Динамо» тяжeлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулeз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Пауло Дибалы», – считает Безуглов.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
  • Из-за пандемии приостановили евросезон.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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Chernyi Lis
1586094262
это в какое время было! попробуй щас хотя бы 5% сними с игрока..суды пойдут у нас именно!!и ты че знатный на весь мир такой медик что бы определять что хуже грипп или ангина...следи за температурой не более..
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кто там
1586097314
Да да. А раньше говорят, что люди были в несколько раз сильнее и выносливее, нежели мы сейчас, но жили меньше, потому что от хищников не все убегать успевали.
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Давид59
1586102732
Не очень понятно к чему эти заявления. Чтобы приуменьшить опасность? Да, это не рак и не туберкулёз. И что теперь надо эту дрянь друг другу передарить? Тем более, что у многих с иммунитетом проблема, и это для них верная смерть
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New Life
1586108951
Похоже, лекаря из туб.диспансера в сборную взяли. Надо еще из вен.диспансера -сифилис тоже серьезный недуг.
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Hektor 84
1586117386
Ну коронавирус тоже не подарок.
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