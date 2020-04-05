Безуглов: «Туберкулез в тысячи раз сложнее любого коронавируса. Футболисты без части легкого играли, никаких проблем»

Врач сборной России Эдуард Безуглов сопоставил тяжесть коронавирусной инфекции с туберкулезом. Последствия второго более чувствительны, по словам доктора.

«Поскольку инфекция абсолютно новая, появилась только в декабре прошлого года, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лeгкие сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всe только началось, откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт, – факт.

Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лeгкого играли, никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулeз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта, не в футболе. Хотя и в футболе, что далеко за примерами ходить, Тиаго Силва в «Динамо» тяжeлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулeз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Пауло Дибалы», – считает Безуглов.