Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барриос оплатил продуктовые наборы для жителей Колумбии

4 апреля 2020, 22:51
5

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены. Таким образом он поддержал несколько сотен семей в родном городе.

«В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь. Планирую продолжать это», – сказал Барриос.

  • Колумбиец играет в России с февраля 2019 года.
  • Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии.
  • По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1586062207
Барриос отличный игрок и отличный ЧЕЛОВЕК !
Ответить
paracetamol
1586071931
Молодец!
Ответить
Cules2013
1586078159
ну и молодец
Ответить
zigbert
1586095074
Доброе дело.
Ответить
raritet
1586103436
Позитивная новость . Спасибо Барриос. Если есть возможность помочь, почему не сделать это. Ведь это не каждому по силам
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+