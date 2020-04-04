Барриос оплатил продуктовые наборы для жителей Колумбии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены. Таким образом он поддержал несколько сотен семей в родном городе.
«В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь. Планирую продолжать это», – сказал Барриос.
- Колумбиец играет в России с февраля 2019 года.
- Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии.
- По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
Источник: официальный сайт «Зенита»