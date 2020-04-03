Tuttosport: «Лацио» оценил Иммобиле в 80 миллионов

«Лацио» готов рассмотреть предложения о трансфере нападающего Чиро Иммобиле.

Однако, как сообщает Tuttosport, римский клуб не будет продавать 30-летнего форварда дешевле чем за 80 миллионов евро.

Интерес к Иммобиле проявляет «Наполи».