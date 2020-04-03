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    Tuttosport: «Лацио» оценил Иммобиле в 80 миллионов

    «Лацио» готов рассмотреть предложения о трансфере нападающего Чиро Иммобиле.

    Однако, как сообщает Tuttosport, римский клуб не будет продавать 30-летнего форварда дешевле чем за 80 миллионов евро.

    Интерес к Иммобиле проявляет «Наполи».

    • Футболист выступает за «Лацио» с 2016 года.
    • В текущем сезоне в его активе 30 голов и семь ассистов в 33 матчах.

    Источник: Tuttosport

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    03.04.2020 13:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 7 часов назад

      Та и кроме Лацио, Торино и пескары много нигде не забивал. А поездка в боруссию и Севилью провалилась. Просто нашел свою команду, не факт еще что где то заиграет, плюс возраст.

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      Рейтинг: +2193

      Masteralex 7 часов назад

      ахаха, 30 лет, по трансфермаркт - 45 лямов, откуда 80? а с учётом непростой ситуации в клубах сейчас, они его даже за 45 никому не продадут

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