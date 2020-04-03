Tuttosport: «Лацио» оценил Иммобиле в 80 миллионов

Та и кроме Лацио, Торино и пескары много нигде не забивал. А поездка в боруссию и Севилью провалилась. Просто нашел свою команду, не факт еще что где то заиграет, плюс возраст.
«Лацио» готов рассмотреть предложения о трансфере нападающего Чиро Иммобиле.
Однако, как сообщает Tuttosport, римский клуб не будет продавать 30-летнего форварда дешевле чем за 80 миллионов евро.
Интерес к Иммобиле проявляет «Наполи».
- Футболист выступает за «Лацио» с 2016 года.
- В текущем сезоне в его активе 30 голов и семь ассистов в 33 матчах.