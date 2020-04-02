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  • «Зенит» в ближайшие дни объявит о сокращении зарплат футболистов

«Зенит» в ближайшие дни объявит о сокращении зарплат футболистов

2 апреля 2020, 23:40
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал скорое урезание зарплатного фонда клуба.

«У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим», – ответил Медведев на соответствующий вопрос ТАСС.

  • Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлен до лета.
  • «Зенит» по итогам 22 туров лидирует в чемпионате с отрывом в 9 очков.

«Динамо» предложило футболистам урезать зарплаты на 40 процентов

«Чемпионат»: «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
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алдан2014
1585865946
Молодцы ,вот жду когда же депутаты всех уровней себе зарплаты снизят
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vladimir-7
1585895110
Что касается футболистов РПЛ, то возможно, по договоренности, легионерам сократить зарплату на 40-50%, а нашим игрокам платить на уровне прожиточного минимума, а если им не будет хватать денег, то могут продать свои крутые тачки и пересесть на наши помойки и пусть они погоняют по просторам России.
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serhio80
1585899299
Миллеру сократи зарплату наполовину и можно игроков не трогать
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житель СПб
1585901144
Давно пора! Ориентируйтесь на среднюю зарплату по региону.
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valkam72
1585904899
Прогресс кричит.... Дзюбишку наверно на коленях уговаривают. Позор в общем синиту.
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koli4ka
1585908919
так снизят аж на 7%-8%, ну,где-то так,это вам друзья не "сытая Ывропа",где снижают зарплату футболерам-миллионерам на 40%-70%
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