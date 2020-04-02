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    «Зенит» в ближайшие дни объявит о сокращении зарплат футболистов

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал скорое урезание зарплатного фонда клуба.

    «У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим», – ответил Медведев на соответствующий вопрос ТАСС.

    • Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлен до лета.
    • «Зенит» по итогам 22 туров лидирует в чемпионате с отрывом в 9 очков.

    «Динамо» предложило футболистам урезать зарплаты на 40 процентов

    «Чемпионат»: «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

    Источник: ТАСС

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    02.04.2020 23:40
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