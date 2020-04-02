«Зенит» в ближайшие дни объявит о сокращении зарплат футболистов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал скорое урезание зарплатного фонда клуба.

«У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим», – ответил Медведев на соответствующий вопрос ТАСС.

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлен до лета.

«Зенит» по итогам 22 туров лидирует в чемпионате с отрывом в 9 очков.

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