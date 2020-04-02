«Динамо» предложило футболистам урезать зарплаты на 40 процентов

Руководство «Динамо» ведет переговоры с игроками первой команды о временном сокращении зарплатного фонда.
По информации «Спорт-Экспресс», футболистам предложили пойти на 40-процентное урезание окладов на время паузы в РПЛ.
Сообщается, что уменьшение зарплат игроков позволит клубу нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым сотрудникам.
Первая реакция футболистов на поступившее предложение оказалась конструктивной, добавил источник.
- «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Спорт-Экспресс»