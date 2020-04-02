«Динамо» предложило футболистам урезать зарплаты на 40 процентов

Руководство «Динамо» ведет переговоры с игроками первой команды о временном сокращении зарплатного фонда.

По информации «Спорт-Экспресс», футболистам предложили пойти на 40-процентное урезание окладов на время паузы в РПЛ.

Сообщается, что уменьшение зарплат игроков позволит клубу нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым сотрудникам.

Первая реакция футболистов на поступившее предложение оказалась конструктивной, добавил источник.