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    «Динамо» предложило футболистам урезать зарплаты на 40 процентов

    Руководство «Динамо» ведет переговоры с игроками первой команды о временном сокращении зарплатного фонда.

    По информации «Спорт-Экспресс», футболистам предложили пойти на 40-процентное урезание окладов на время паузы в РПЛ.

    Сообщается, что уменьшение зарплат игроков позволит клубу нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым сотрудникам.

    Первая реакция футболистов на поступившее предложение оказалась конструктивной, добавил источник.

    • «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2020 21:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      Каменный стояк 1 час назад

      Первая реакция футболистов на поступившее предложение оказалась конструктивной, они послали руководство нахер!

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