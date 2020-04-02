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«Динамо» предложило футболистам урезать зарплаты на 40 процентов

2 апреля 2020, 21:34
1

Руководство «Динамо» ведет переговоры с игроками первой команды о временном сокращении зарплатного фонда.

По информации «Спорт-Экспресс», футболистам предложили пойти на 40-процентное урезание окладов на время паузы в РПЛ.

Сообщается, что уменьшение зарплат игроков позволит клубу нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым сотрудникам.

Первая реакция футболистов на поступившее предложение оказалась конструктивной, добавил источник.

  • «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (1)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1585885798
Это начало установки разумных зарплат.Во всём мире теперь так будет.Бить по мячу при пустых трибунах и платить за это?
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