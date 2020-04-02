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    «Бавария» может отказаться от трансфера Сане ради покупки Вернера

    «Бавария» может изменить планы на ближайшее трансферное окно, пишет Kicker.

    По информации источника, в мюнхенском клубе уже не уверены в целесообразности покупки вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

    Возможно, «Бавария» откажется от варианта с подписанием игрока манкунианцев и постарается усилить атаку нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.

    Дело в том, что переход Вернера обойдется «Баварии» дешевле. Кроме того, форвард способен сыграть как на фланге, так и в центре.

    Источник: Kicker

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    02.04.2020 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2856

      zatonn 2 часа назад

      Лучше бы Сане купили, а то если Тимо Вернера купят, опять дикий вой поднимется насчёт ослабления конкурентов.

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