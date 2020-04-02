«Бавария» может отказаться от трансфера Сане ради покупки Вернера

«Бавария» может изменить планы на ближайшее трансферное окно, пишет Kicker.

По информации источника, в мюнхенском клубе уже не уверены в целесообразности покупки вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Возможно, «Бавария» откажется от варианта с подписанием игрока манкунианцев и постарается усилить атаку нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.

Дело в том, что переход Вернера обойдется «Баварии» дешевле. Кроме того, форвард способен сыграть как на фланге, так и в центре.