«Бавария» может отказаться от трансфера Сане ради покупки Вернера

Лучше бы Сане купили, а то если Тимо Вернера купят, опять дикий вой поднимется насчёт ослабления конкурентов.
«Бавария» может изменить планы на ближайшее трансферное окно, пишет Kicker.
По информации источника, в мюнхенском клубе уже не уверены в целесообразности покупки вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Возможно, «Бавария» откажется от варианта с подписанием игрока манкунианцев и постарается усилить атаку нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.
Дело в том, что переход Вернера обойдется «Баварии» дешевле. Кроме того, форвард способен сыграть как на фланге, так и в центре.