У Озила родилась дочь

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил впервые стал отцом.

31-летний немец поделился этой новость в твиттере.

«Спасибо Богу за то, что наша дочь Эда родилась здоровой», – написал Озил.

Жена футболиста – Мисс Турция 2014 Амине Гюльше .

. Их свадьба состоялась в июне 2019 года.