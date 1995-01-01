У Озила родилась дочь

Перевод не полный, во второй части он молится, что их дочь стала полезной и достойной для своего окружения и всего человечества.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил впервые стал отцом.
31-летний немец поделился этой новость в твиттере.
«Спасибо Богу за то, что наша дочь Эда родилась здоровой», – написал Озил.
- Жена футболиста – Мисс Турция 2014 Амине Гюльше.
- Их свадьба состоялась в июне 2019 года.
Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİNAmine & Mesut Özil