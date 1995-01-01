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    У Озила родилась дочь

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил впервые стал отцом.

    31-летний немец поделился этой новость в твиттере.

    «Спасибо Богу за то, что наша дочь Эда родилась здоровой», – написал Озил.

    • Жена футболиста – Мисс Турция 2014 Амине Гюльше.
    • Их свадьба состоялась в июне 2019 года.
    Источник: Твиттер Месута Озила

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    Сегодня, 06:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1174

      FRZZ 1 час назад

      Перевод не полный, во второй части он молится, что их дочь стала полезной и достойной для своего окружения и всего человечества.

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