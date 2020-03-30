«СЭ»: «Спартак» не интересуется Шапи

"не интересуется" это завуалированное "шапи послал ***** рабов"
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов не перейдет в «Спартак».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее появившаяся информация об интересе московского клуба к 20-летнему футболисту не соответствует действительности.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
- В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
- Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.