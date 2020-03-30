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    «СЭ»: «Спартак» не интересуется Шапи

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов не перейдет в «Спартак».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее появившаяся информация об интересе московского клуба к 20-летнему футболисту не соответствует действительности.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.03.2020 21:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: -3789

      gosproektikabinet 4 часа назад

      "не интересуется" это завуалированное "шапи послал ***** рабов"

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 5 часов назад

      В футбольной жизни тишина и вот чтобы как-то привлечь народ вбрасываются фейки, а через день опровергаются. Это ещё и от престижа издания зависит.
      СЭ петушиная лживая газетёнка.

      0
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 7 часов назад

      Возможно и правильно делают.

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      Рейтинг: +427

      фанат джигурды 15 часов назад

      Не интересуются Шапи, потому что хотят купить Кепу.

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