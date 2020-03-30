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  • «Такого цирка еще не видел, позорище». После проигрыша в PES Дзюба пожаловался на «Тамбов», выставивший против него киберспортсмена

«Такого цирка еще не видел, позорище». После проигрыша в PES Дзюба пожаловался на «Тамбов», выставивший против него киберспортсмена

30 марта 2020, 16:42
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в киберспортивном матче в PES проиграл сотруднику пресс-службы «Тамбова» Давиду Бадтиеву. Матч «Тамбов» – «Зенит» закончился со счeтом 3:1.

После матча Дзюба опубликовал видео в инстаграме, раскритиковав «Тамбов». По словам форварда, он не знал, что против него играет человек, который неоднократно участвовал в киберспортивных турнирах по PES.

«Такого цирка еще не видел, позорище», – сказал Дзюба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Тамбов Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Axe111
1585576731
Позорище это ты!!!!!
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Павелий
1585577884
Артёмка, а когда ты откровенно толкнул в спину Кутепова, и в результате пары рикошетов мяч залетел в ворота, почему ты не кричал "Такого цирка ещё не видел!"? Это видел весь стадион, вся страна, а ты лишь подмигнул Вилкову и продолжил улыбаться. Позорище!
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СвинкаСправедливости
1585577902
Бедный Дзюба...
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Lester84
1585579664
Это тебе не с Бийолом играть)))
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фанат джигурды
1585584332
Надо было Вилкова в игру включать или Еськова.
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Октавиус
1585585317
ужас какой))) нажаловался уже, а тамбов шмонать будут, как болельщиков после сан-марино?)
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Hektor 84
1585585436
Какой же бзюба жалкий! Плохому актеру яйца мешают. Вечно ноет, не умеешь играть не мучай сраку! Что в ПЕС нет Мешкова с вилковым?
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Hektor 84
1585585695
Просто это ты позорище и играть не умеешь
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zra78
1585587822
Да Дзюба,тут нет ваших судей
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моэм
1585587864
Эта PES - и есть цирк , но где не смеются , потому что это футбольная порнушка.
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