«Такого цирка еще не видел, позорище». После проигрыша в PES Дзюба пожаловался на «Тамбов», выставивший против него киберспортсмена

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в киберспортивном матче в PES проиграл сотруднику пресс-службы «Тамбова» Давиду Бадтиеву. Матч «Тамбов» – «Зенит» закончился со счeтом 3:1.

После матча Дзюба опубликовал видео в инстаграме, раскритиковав «Тамбов». По словам форварда, он не знал, что против него играет человек, который неоднократно участвовал в киберспортивных турнирах по PES.

«Такого цирка еще не видел, позорище», – сказал Дзюба.