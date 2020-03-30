Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Титов: «Сегодняшний «Спартак» дает поводы себя укусить»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о сегодняшнем состоянии московского клуба.

    «Летал на Спартакиаду в Ухту. Был приятно удивлен, насколько у людей сидит спорт в душе. Столько сооружений построено. Мне показали, сколько еще будет построено. Ухта – небольшой город. Большого футбола там нет, есть мини-футбол. Удивился, что Ухта – красно-белый город. Учитывая, что там дочерняя компания «Газпрома» и должны вроде бы болеть за «Зенит», – и столько болельщиков «Спартака».

    Был там два дня. Быстро разлетелось, что я приехал. Чувствовал какую-то истерию. Общался только про «Спартак». За него везде болеют миллионы, и эта истерия постоянно нагнетается. Сегодняшний «Спартак» дает поводы себя укусить. Как только появляется победная серия, все умолкает, но это до следующего поражения. Если команда играет плохо, сразу начинается про увольнения: «Этого убрать – этого взять». Чем «Спартак» плох, так это нестабильностью в кадровых решениях», – сказал Титов в интервью «Голу».

    «Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты

    Источник: Гол.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2020 15:46
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Aritmiya 18 часов назад

      Рано Титов выводы делает. Я считаю, что Федун угадал и Цорном и с Тедеско и в целом с заменой состава. Все признаки улучшения ситуации уже есть, жаль только вирус не дал их показать на табло.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Пекарь21 > Aritmiya 18 часов назад

      Вирус вас спас от стыков,а то жаль....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5516

      Persona_non_Grata > Пекарь21 17 часов назад

      Сосешь , соси дальше , вот только это даже не рот , а какое то другое отверстие ))) - я про твою аватарку )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 18 часов назад

      Не трогайте Теда ещё годик и увидите совсем другой Спартак.С зубами и кулаками.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Пекарь21 > vka1970 18 часов назад

      То есть когда будет сосать , прикусывать будет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 20 часов назад

      Скоро у кого-то появятся поводы не укусить, а отсосать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 20 часов назад

      Сегодняшний срамтак только ленивый не пнёт. Аутсайдер есть аутсайдер. Гыгыгы

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +930

      spam2009 20 часов назад

      сегодняшний Титов дает повод себя обо...ссать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Чем Спартак плох, Егор? Тем, что нутро у него сейчас лукойловское. Не только кадровые решения, там всё построено по порочным федуновско-корпоративным понятиям. То, что Федун не дал поработать вам с Аленичевым - это только одно из подтверждений его вакханалии.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 21 час назад

      по всей стране рылы с размахом отметили завоевание кубка матч-премьер !
      хорошо хоть им парады радужные не разрешают проводить !
      стыдно за рылов !
      позор !
      гыгы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak 21 час назад

      СПАРТАК САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КЛУБ РОССИИ!И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk > sssrspartak 20 часов назад

      угу, согласен, только зенит за счет бабла, превзошел эту популярность.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > Mister_Tomsk 20 часов назад

      Каким образом ? Газпром платит людям чтоб болели за Зенит ?

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk > пьяныйхоровод 20 часов назад

      газпром покупает игроков, медиа, и естественно к этому люди тянутся больше.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru