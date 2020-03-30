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Титов: «Сегодняшний «Спартак» дает поводы себя укусить»

30 марта 2020, 15:46
8

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о сегодняшнем состоянии московского клуба.

«Летал на Спартакиаду в Ухту. Был приятно удивлен, насколько у людей сидит спорт в душе. Столько сооружений построено. Мне показали, сколько еще будет построено. Ухта – небольшой город. Большого футбола там нет, есть мини-футбол. Удивился, что Ухта – красно-белый город. Учитывая, что там дочерняя компания «Газпрома» и должны вроде бы болеть за «Зенит», – и столько болельщиков «Спартака».

Был там два дня. Быстро разлетелось, что я приехал. Чувствовал какую-то истерию. Общался только про «Спартак». За него везде болеют миллионы, и эта истерия постоянно нагнетается. Сегодняшний «Спартак» дает поводы себя укусить. Как только появляется победная серия, все умолкает, но это до следующего поражения. Если команда играет плохо, сразу начинается про увольнения: «Этого убрать – этого взять». Чем «Спартак» плох, так это нестабильностью в кадровых решениях», – сказал Титов в интервью «Голу».

«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты

Источник: Гол.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1585575367
Чем Спартак плох, Егор? Тем, что нутро у него сейчас лукойловское. Не только кадровые решения, там всё построено по порочным федуновско-корпоративным понятиям. То, что Федун не дал поработать вам с Аленичевым - это только одно из подтверждений его вакханалии.
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spam2009
1585575516
сегодняшний Титов дает повод себя обо...ссать
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New Life
1585578143
Скоро у кого-то появятся поводы не укусить, а отсосать.
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vka1970
1585583862
Не трогайте Теда ещё годик и увидите совсем другой Спартак.С зубами и кулаками.
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Aritmiya
1585584879
Рано Титов выводы делает. Я считаю, что Федун угадал и Цорном и с Тедеско и в целом с заменой состава. Все признаки улучшения ситуации уже есть, жаль только вирус не дал их показать на табло.
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